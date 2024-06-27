Рабочего чуть не кастрировало при падении в Башкирии

Posted Сегодня, 10:37
Published Сегодня, 10:37
Modified Сегодня, 10:39
Updated Сегодня, 10:39
Утверждается, что житель республики трудился в частном секторе. В какой-то момент он оступился и упал в колодец. При падении он сильно ударился паховой областью. При этом начальство якобы порекомендовало ему просто отлежаться, пока всё не пройдет само.
Сперва рабочий последовал совету руководства, однако позже боль стала практически невыносимой — спустя несколько часов он позвонил в скорую. Мужчине срочно провели операцию. При этом доктора отметили, что если бы не своевременная помощь, игнорирование недуга привело бы к необратимым последствиям.
Сам пострадавший теперь через журналистов обращается к общественности и заявляет, что руководство не желает нести ответственность за производственную травму.
Mkset обратился за комментарием в Минздрав республики.