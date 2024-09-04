Мертвые души плодят чиновники в Башкирии

Posted Сегодня, 06:39
Published Сегодня, 06:39
Modified Сегодня, 06:41
Updated Сегодня, 06:41
По версии следствия, с июля 2019 года по март 2023 года экс-глава фиктивно устроил своего сына и знакомого на должности водителей и оператора котельной в администрации. Чтобы скрыть свои махинации, он давал указания подчиненным вносить ложные сведения о времени работы этих «сотрудников» в табеля учета рабочего времени. В результате таких манипуляций чиновник получил более 680 тысяч рублей, которые распорядился по своему усмотрению.
Сам обвиняемый признал свою вину и теперь готов предстать перед Гафурийским межрайонным судом для рассмотрения дела по существу. Кроме того, по итогам прокурорской проверки чиновник был уволен за утрату доверия.
Напомним, ранее прокуратура Республики Башкортостан сообщала о том, что руководительница коммерческой организации использовала «мертвые души» для получения денег от Центра занятости.