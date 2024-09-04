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Мертвые души плодят чиновники в Башкирии

Мертвые души плодят чиновники в Башкирии

4 сентября 2024, 06:39
Фото: 1MI
В Аургазинском районе перед судом предстанет бывший глава сельсовета, обвиняемый в мошенничестве и служебном подлоге, сообщает прокуратура Башкирии.

По версии следствия, с июля 2019 года по март 2023 года экс-глава фиктивно устроил своего сына и знакомого на должности водителей и оператора котельной в администрации. Чтобы скрыть свои махинации, он давал указания подчиненным вносить ложные сведения о времени работы этих «сотрудников» в табеля учета рабочего времени. В результате таких манипуляций чиновник получил более 680 тысяч рублей, которые распорядился по своему усмотрению.

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Сам обвиняемый признал свою вину и теперь готов предстать перед Гафурийским межрайонным судом для рассмотрения дела по существу. Кроме того, по итогам прокурорской проверки чиновник был уволен за утрату доверия.

Напомним, ранее прокуратура Республики Башкортостан сообщала о том, что руководительница коммерческой организации использовала «мертвые души» для получения денег от Центра занятости.

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