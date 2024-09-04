Мертвые души плодят чиновники в Башкирии

По версии следствия, с июля 2019 года по март 2023 года экс-глава фиктивно устроил своего сына и знакомого на должности водителей и оператора котельной в администрации. Чтобы скрыть свои махинации, он давал указания подчиненным вносить ложные сведения о времени работы этих «сотрудников» в табеля учета рабочего времени. В результате таких манипуляций чиновник получил более 680 тысяч рублей, которые распорядился по своему усмотрению.