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В Башкирии нашли мертвые души

В Башкирии нашли мертвые души

30 августа 2024, 04:22
Фото: 1MI
Руководительница коммерческой организации в Башкирии, использовала «мертвые души» для получения денег от Центра занятости, сообщает прокуратура РБ.

В период с августа по ноябрь 2022 года женщина предоставила в Центр занятости населения ложные сведения о шести гражданах, которые якобы отработали время на общественных работах.

Согласно материалам дела, эта женщина получила более 110 тысяч рублей на основании фальшивых отчетов. Эти деньги она потратила по своему усмотрению. И вот результат — суд признал ее виновной в мошенничестве по статье 159 УК РФ.

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Несмотря на очевидные улики и факты, подсудимая не признала свою вину. Тем не менее, суд принял решение: два года лишения свободы условно с испытательным сроком на тот же период. Кроме того, женщине придется вернуть всю сумму неправомерно полученных денег. Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.

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