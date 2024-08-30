В Башкирии нашли мертвые души

Posted Сегодня, 04:22
Published Сегодня, 04:22
Modified Сегодня, 04:24
Updated Сегодня, 04:24
В период с августа по ноябрь 2022 года женщина предоставила в Центр занятости населения ложные сведения о шести гражданах, которые якобы отработали время на общественных работах.
Согласно материалам дела, эта женщина получила более 110 тысяч рублей на основании фальшивых отчетов. Эти деньги она потратила по своему усмотрению. И вот результат — суд признал ее виновной в мошенничестве по статье 159 УК РФ.
Несмотря на очевидные улики и факты, подсудимая не признала свою вину. Тем не менее, суд принял решение: два года лишения свободы условно с испытательным сроком на тот же период. Кроме того, женщине придется вернуть всю сумму неправомерно полученных денег. Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.