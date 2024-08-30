В Башкирии нашли мертвые души

Несмотря на очевидные улики и факты, подсудимая не признала свою вину. Тем не менее, суд принял решение: два года лишения свободы условно с испытательным сроком на тот же период. Кроме того, женщине придется вернуть всю сумму неправомерно полученных денег. Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.