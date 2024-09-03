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Башкирского чиновника осудят за «мутные» схемы

Башкирского чиновника осудят за «мутные» схемы

3 сентября 2024, 06:07
Фото: ФСБ по РБ
Бывшего главу Старотукмалинского сельсовета в Кушнаренковском районе заподозрили в мошенничестве, сообщили в региональных управлениях ФСБ и Следственного комитета.

По данным силовиков, в 2023 году экс-чиновник закупил у нескольких ИП услуги по очистке улиц деревни от снега, после чего составил фиктивные акты о приёме работ. Чиновник заплатил предприятиям более ₽307 тысяч, однако после потребовал вернуть деньги назад, ссылаясь на то, что улицы в итоге очистили своими силами. В этом следствие усмотрело препятствие предпринимательской деятельности.

Ещё один эпизод, в котором уличили бывшего чиновника, случился в том же году. Подсудмый заключил договор купли-продажи участка по цене, сильно ниже кадастровой. Сама земля при этом уже более трёх лет находилась в собственности предприятия — об этом чиновнику было достоверно известно.

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Ранее Mkset сообщал о том, что Минтранс Башкирии попал в серьёзный коррупционный скандал.

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