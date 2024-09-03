Башкирского чиновника осудят за «мутные» схемы

По данным силовиков, в 2023 году экс-чиновник закупил у нескольких ИП услуги по очистке улиц деревни от снега, после чего составил фиктивные акты о приёме работ. Чиновник заплатил предприятиям более ₽307 тысяч, однако после потребовал вернуть деньги назад, ссылаясь на то, что улицы в итоге очистили своими силами. В этом следствие усмотрело препятствие предпринимательской деятельности.