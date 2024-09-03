Легализовать гастарбайтера в Уфе — ₽500

Согласно версии следствия, всё началось в январе 2017 года, когда к инспектору обратился знакомый с «заманчивым» предложением. Он предложил незаконно ставить иностранных граждан на учет по месту пребывания за вознаграждение в размере 500 рублей за каждого. Не раздумывая, инспектор согласился и внес ложные сведения о 539 человек, которые на самом деле незаконно находились на территории Российской Федерации. Из них 55 человек уже успели совершить административные правонарушения, а один — преступление.