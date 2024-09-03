Легализовать гастарбайтера в Уфе — ₽500

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В Уфе вскрыли миграционную коррупцию

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3 сентября 2024, 10:05
Фото: 1MI

В Уфе вскрыли миграционную коррупцию

Бывший инспектор по миграции предстанет перед судом за взяточничество, сообщает прокуратура РБ.

Прокуратура Республики Башкортостан утвердила обвинительное заключение против экс-инспектора отделения по вопросам миграции УМВД России. Мужчина обвиняется в превышении должностных полномочий, а также в получении взятки.

Согласно версии следствия, всё началось в январе 2017 года, когда к инспектору обратился знакомый с «заманчивым» предложением. Он предложил незаконно ставить иностранных граждан на учет по месту пребывания за вознаграждение в размере 500 рублей за каждого. Не раздумывая, инспектор согласился и внес ложные сведения о 539 человек, которые на самом деле незаконно находились на территории Российской Федерации. Из них 55 человек уже успели совершить административные правонарушения, а один — преступление.

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В результате своей деятельности бывший инспектор заработал почти 270 тысяч рублей, которые распорядился по своему усмотрению. Однако вскоре его действия были раскрыты, и он был уволен из органов внутренних дел.

Несмотря на серьезные обвинения, сам экс-инспектор не признал свою вину. Уголовное дело будет направлено в Кировский районный суд города Уфы для дальнейшего рассмотрения.

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