Перекуп из Уфы сел на четыре года

Posted Сегодня, 12:18
Published Сегодня, 12:18
Modified Сегодня, 12:26
Updated Сегодня, 12:26
Согласно материалам дела, в период с мая по июль 2022 года обвиняемый осуществлял деятельность по перепродаже автомобилей и предложил двум своим знакомым помощь в продаже их транспортных средств.
В результате он забрал у них два автомобиля марки «Хундай Солярис». Один из них он продал, а второй использовал для погашения своего долга. Эти действия нанесли ущерб потерпевшим на общую сумму почти 1,7 миллиона рублей.
Мужчина также пообещал одной из потерпевших приобрести автомобиль марки «БМВ» и получил от неё 250 тысяч рублей, которые так и не были возвращены. Подсудимый на суде не признал свою вину.
Судебные разбирательства завершились тем, что мужчину взяли под стражу прямо в зале суда. Ему назначили наказание в виде 4-х лет лишения свободы. Приговор пока не вступил в законную силу.