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Перекуп из Уфы сел на четыре года

Перекуп из Уфы сел на четыре года

3 сентября 2024, 12:18
Фото: 1MI
Уфимец был осужден на четыре года за мошенничество при перепродаже автомобилей, сообщает прокуратура Башкирии.

Согласно материалам дела, в период с мая по июль 2022 года обвиняемый осуществлял деятельность по перепродаже автомобилей и предложил двум своим знакомым помощь в продаже их транспортных средств.

В результате он забрал у них два автомобиля марки «Хундай Солярис». Один из них он продал, а второй использовал для погашения своего долга. Эти действия нанесли ущерб потерпевшим на общую сумму почти 1,7 миллиона рублей.

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Мужчина также пообещал одной из потерпевших приобрести автомобиль марки «БМВ» и получил от неё 250 тысяч рублей, которые так и не были возвращены. Подсудимый на суде не признал свою вину.

Судебные разбирательства завершились тем, что мужчину взяли под стражу прямо в зале суда. Ему назначили наказание в виде 4-х лет лишения свободы. Приговор пока не вступил в законную силу.

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