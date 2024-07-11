В школах Башкирии нашли коррупцию

Posted Сегодня, 09:57
Published Сегодня, 09:57
Modified Сегодня, 10:46
Updated Сегодня, 10:46
Ряд предприятий в Башкирии подозревают в заключении запрещенного соглашения между хозяйствующими субъектами-конкурентами. По мнению надзорного ведомства, данное соглашение может привести к разделу товарного рынка путем распределения торгов, проводимых в электронной форме. По сути, речь идёт о картельном сговоре. Обычно в ходе таких соглашений большинство участников аукциона роняют цену на услугу или товар, а потом один за другим отказываются от контракта с заказчиком. Тогда последний вынужден покупать товар или услугу по самой высокой цене у картельного бенефициара.
Прокуратура рассмотрела обращение ООО «Фактор». Компания заявила о возможных нарушениях антимонопольного законодательства при проведении закупочных сессий с использованием подсистемы «Агрегатор торгов малого объема» со стороны образовательных учреждений Куюргазинского района.
Как было установлено управлением от имени 13 заказчиков в период
с июля 2023 года по февраль 2024 года были проведены 22 закупочные сессии на предоставление услуг дежурного администратора. При этом в каждой из таких закупочных сессий приняли участие по несколько участников.
Отмечается, что каждый из хозяйствующих субъектов при участии в рассматриваемых закупочных сессиях подал ценовые предложения со значительным снижением от начальной максимальной цены контракта. В связи с этим победителям (хозяйствующим субъектам, предложившим наилучшую цену контракта) были направлены проекты контрактов для подписания. В то же время контракты, содержащие условие о цене, определенной по результатам закупочных сессий, со стороны победителей подписаны не были.
В связи с неподписанием направленных договоров со стороны победителей
закупочных сессий рассматриваемые контракты были заключены заказчиком с одним из двух участников конкурса. Управлением ФАС по Башкирии установлено, что с момента регистрации в ИС АТМО по настоящее время ИП Ишмухаметов Э. М. принял участие в 9 закупочных сессиях, заказчиками в которых выступали образовательные
учреждения Куюргазинского района.
К примеру, при проведении закупки услуг дежурного администратора для МБОУ СОШ с. Кривле Илюшкино на период с января по февраль 2024 года с НМЦК 96 000 рублей приняло участие 4 хозяйствующих субъекта в конце 2023 года. ИП Ишмухаметов Э.М. с предложенной ценой услуги 35 000 рублей (снижение 64%) был признан победителем, в связи с чем ему направлен на подпись проект контракта. В то же время со стороны ИП
Ишмухаметова Э.М. контракт подписан не был, а директором МБОУ СОШ с. Кривле Илюшкино в январе 2024 года был подписан контракт вне АТМО с другим участником конкурса по цене равной начальной максимальной цене контракта — 96 000 рублей.
При этом в каждой из девяти закупок данный поставщик, с учетом минимальной
предложенной цены услуги, был признан победителем, при этом участие в
закупках принимали от 3 до 6 участников. Снижение цены от НМЦК в
его предложениях составило от 26 до 65%. В то же время со стороны ИП Ишмухаметова Э.М. ни один из направленных на подписание заказчиком 9 договоров подписан не был. В отношении каждой из закупок, контракты по которым не были подписаны со стороны Ишмухаметова Э.М., заключены договора вне АТМО, изучив которые антимонопольный орган установил следующее.
В отношении закупочных ряда сессий договора заключены вне АТМО с другим поставщиком — ИП Вильдановой Э.Р. по цене равной начальной максимальной цене контракта, определенной при проведении закупок на АТМО. В отношении нескольких закупочных сессий контракты заключены вне АТМО с ООО «ЦКУ Профсервис» по цене равной начальной максимальной цене контракта, заявленной при проведении закупок на АТМО. Вне АТМО с ИП Ишмухаметовым Э.М. образовательными учреждениями
контракты не заключались.
Управлением установлено, что с момента регистрации в ИС АТМО по
настоящее время в ИС АТМО ИП Вильдановой Э.Р. принято участие в 32
закупочных сессиях, каждая из которых была организована образовательными
учреждениями Куюргазинского района. В 16 закупочных сессиях ИП Вильданова
Э.Р была признана победителем. При этом установлено, что при направлении для
подписания в адрес Вильдановой Э.Р. контрактов из 16 закупочных сессий со
стороны победителя подписан лишь один, следовательно, от подписания 15
контрактов ИП Вильданова Э.Р., являясь победителем закупочных сессий,
уклонилась.
Отмечено, что снижение цены от НМЦК в предложениях Вильдановой Э.Р. в
закупочных сессиях, где она была признана победителем, составляло от 31 до
90%.