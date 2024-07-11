В школах Башкирии нашли коррупцию

При этом в каждой из девяти закупок данный поставщик, с учетом минимальной

предложенной цены услуги, был признан победителем, при этом участие в

закупках принимали от 3 до 6 участников. Снижение цены от НМЦК в

его предложениях составило от 26 до 65%. В то же время со стороны ИП Ишмухаметова Э.М. ни один из направленных на подписание заказчиком 9 договоров подписан не был. В отношении каждой из закупок, контракты по которым не были подписаны со стороны Ишмухаметова Э.М., заключены договора вне АТМО, изучив которые антимонопольный орган установил следующее.