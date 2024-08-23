Кошачья драма разыгралась в Уфе

Posted Сегодня, 05:08
Published Сегодня, 05:08
Modified Сегодня, 05:10
Updated Сегодня, 05:10
В Уфе спасли двоих кошек, застрявших меж окном и решёткой. Хозяева животных, со слов очевидцев, открыли форточку и отлучились — коты, разумеется, не могли не проявить любопытство и попытаться пролезть в щель.
Как видно на кадрах свидетеля произошедшего, одно из животных благополучно встало на карниз, однако его другу повезло меньше — бедняга застрял в проёме и телом оказался на улице, из последних сил упираясь лапами в фасад дома.
— Кошачий вой стоял на весь двор. Второй котэ своему другу помогал и как мог просил помощи, — рассказал автор публикации в соцсетях.
В конце концов, жильцы вызвали на место спасателей, которые вызволили животных из ловушки. Явились ли за ними хозяева — не уточняется.