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Published Сегодня, 05:08

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Updated Сегодня, 05:10

Кошачья драма разыгралась в Уфе

Кошачья драма разыгралась в Уфе

23 августа 2024, 05:08
Фото: соцчети
Застрявший в металлической решётке питомец своим воем поставил на уши целый двор.

В Уфе спасли двоих кошек, застрявших меж окном и решёткой. Хозяева животных, со слов очевидцев, открыли форточку и отлучились — коты, разумеется, не могли не проявить любопытство и попытаться пролезть в щель.

Как видно на кадрах свидетеля произошедшего, одно из животных благополучно встало на карниз, однако его другу повезло меньше — бедняга застрял в проёме и телом оказался на улице, из последних сил упираясь лапами в фасад дома.

— Кошачий вой стоял на весь двор. Второй котэ своему другу помогал и как мог просил помощи, — рассказал автор публикации в соцсетях.

В конце концов, жильцы вызвали на место спасателей, которые вызволили животных из ловушки. Явились ли за ними хозяева — не уточняется.

Лиса мешала сесть самолёту из Уфы
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Ранее самолёту Уфа — Иркутск в аэропорту сибирского города мешала совершить посадку лиса.

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