В Башкирии ищут похитителей верблюда

Ранее по соцсетям разлетелось видео, на котором компания молодых людей проводит «экскурсию» верблюду по ночному городу. Как выяснилось, через Нефтекамск пролегал маршрут гастролирующего цирка. Работники — на радость весёлой компании — после выступления не уследили за животным.