Милота дня: в Уфе устроили заплыв с собаками

Posted Сегодня, 06:15
Published Сегодня, 06:15
Modified Сегодня, 06:18
Updated Сегодня, 06:18
Подобный фестиваль стал первым в истории города. Как поясняют сами организаторами, его цель — привлечь общественное внимание к проблемам бездомных животных.
В качестве площадки, где хозяева сплавляличь со своими любимцами, было выбрано озеро Тёплое. Несмотря на ненастную погоду, в Уфе всё равно нашлось много желающих поучаствовать в необычном фестивале.
Ранее свой заплыв устроили коровы из Башкирии — очевидец снял кадры, на которых стадо рогатых животных неспеша переплывает водоём. Видео моментально разлетелось по соцсетям и сделало бурёнок звёздами интернета.