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Published Сегодня, 06:15

Modified Сегодня, 06:18

Updated Сегодня, 06:18

В Уфе прошёл собачий заплыв

Милота дня: в Уфе устроили заплыв с собаками

12 августа 2024, 06:15
Фото: администрация Калининского района Уфы

В Уфе прошёл собачий заплыв

Благотворительный сап-заплыв устроили в воскресенье, 11 августа, в уфимском микрорайоне Инорс.

Подобный фестиваль стал первым в истории города. Как поясняют сами организаторами, его цель — привлечь общественное внимание к проблемам бездомных животных.

В качестве площадки, где хозяева сплавляличь со своими любимцами, было выбрано озеро Тёплое. Несмотря на ненастную погоду, в Уфе всё равно нашлось много желающих поучаствовать в необычном фестивале.

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Ранее свой заплыв устроили коровы из Башкирии — очевидец снял кадры, на которых стадо рогатых животных неспеша переплывает водоём. Видео моментально разлетелось по соцсетям и сделало бурёнок звёздами интернета.

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#Общество#Спорт#Город#Уфа#Башкортостан#Благотворительность#Новости Башкирии#Новости Уфы#Животные#Собаки#Заплыв
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