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Published Сегодня, 08:18

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Updated Сегодня, 10:48

В Башкирии врачи спасли пациента с перерезанной сонной артерией

Чудо: сибаец выжил с пробитой сонной артерией

23 августа 2024, 08:18
Фото: Айрат Рахматуллин / Telegram

В Башкирии врачи спасли пациента с перерезанной сонной артерией

Хирурги Сибайской городской больницы «вытащили с того света» пациента с тяжёлым ножевым ранением, рассказал глава башкортостанского Минздрава Айрат Рахматуллин.

Мужчина поступил в медицинское учреждение с повреждением сонной артерии. Как отметил руководитель ведомства, такая травма чаще всего приводит к смерти — большинство пациентов не успевают даже доехать до больницы. Врачи экстренно провели хирургическое вмешательство. Счёт буквально шёл на минуты, однако старания врачей не прошли даром — операция прошла успешно и пациент выжил.

Сейчас мужчине предстоит период восстановления, его состояние стабилизировалось, но врачи по-прежнему ведут наблюдение за пострадавшим.

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