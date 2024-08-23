Чудо: сибаец выжил с пробитой сонной артерией

Posted Сегодня, 08:18
Published Сегодня, 08:18
Modified Сегодня, 10:48
Updated Сегодня, 10:48
Мужчина поступил в медицинское учреждение с повреждением сонной артерии. Как отметил руководитель ведомства, такая травма чаще всего приводит к смерти — большинство пациентов не успевают даже доехать до больницы. Врачи экстренно провели хирургическое вмешательство. Счёт буквально шёл на минуты, однако старания врачей не прошли даром — операция прошла успешно и пациент выжил.
Сейчас мужчине предстоит период восстановления, его состояние стабилизировалось, но врачи по-прежнему ведут наблюдение за пострадавшим.