В Башкирии «игра в прятки» закончилась для собаки в металлической ловушке

Posted Сегодня, 13:43
Published Сегодня, 13:43
Modified Сегодня, 13:50
Updated Сегодня, 13:50
Ситуация вызвала беспокойство у владельца собаки, который не знал, как помочь своему четвероногому другу.
Прибыв на место происшествия, спасатели быстро оценили ситуацию и принялись за работу. Учитывая, что собака была в затруднительном положении и время играло важную роль, они приняли решение разрезать трубу.
— Это решение было единственным способом освободить питомца без лишних травм, — комментируют в ведомстве.
Спасатели использовали специальное оборудование и вскоре смогли освободить овчарку из ее металлического плена. После успешного завершения операции собака выглядела немного растерянной, но вскоре вернулась к своему хозяину, явно осознав, что приключения с трубами — это не самое удачное занятие.