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Published Сегодня, 13:43

Modified Сегодня, 13:50

Updated Сегодня, 13:50

В Башкирии «игра в прятки» закончилась для собаки в металлической ловушке

В Башкирии «игра в прятки» закончилась для собаки в металлической ловушке

22 августа 2024, 13:43
Фото: Госкомитет РБ по ЧС
Немецкая овчарка по всей видимости решила поиграть в прятки, но застряла головой в узкой металлической трубе, сообщает Госкомитета РБ по ЧС.

Ситуация вызвала беспокойство у владельца собаки, который не знал, как помочь своему четвероногому другу.

Прибыв на место происшествия, спасатели быстро оценили ситуацию и принялись за работу. Учитывая, что собака была в затруднительном положении и время играло важную роль, они приняли решение разрезать трубу.

— Это решение было единственным способом освободить питомца без лишних травм, — комментируют в ведомстве.
Фото: Госкомитет РБ по ЧС

Спасатели использовали специальное оборудование и вскоре смогли освободить овчарку из ее металлического плена. После успешного завершения операции собака выглядела немного растерянной, но вскоре вернулась к своему хозяину, явно осознав, что приключения с трубами — это не самое удачное занятие.

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