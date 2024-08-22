В Башкирии «игра в прятки» закончилась для собаки в металлической ловушке

Спасатели использовали специальное оборудование и вскоре смогли освободить овчарку из ее металлического плена. После успешного завершения операции собака выглядела немного растерянной, но вскоре вернулась к своему хозяину, явно осознав, что приключения с трубами — это не самое удачное занятие.