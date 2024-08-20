Уфимские врачи совершили чудо

Posted Сегодня, 13:29
Published Сегодня, 13:29
Modified Сегодня, 13:32
Updated Сегодня, 13:32
У пациентки был диагностирован миоматозный узел размером более 10 см, который значительно затруднял возможность родов естественным путем. Обычно такие миомы не удаляются во время кесарева сечения из-за повышенного риска для матери и ребенка. Однако врачи приняли решение применить инновационный подход, использовав комбинированный малоинвазивный доступ.
— Это уже третья подобная операция, проведенная в Башкортостане за последние десять лет, — сообщают в ведомстве.
Благодаря этому методу удалось не только успешно завершить процесс родов, но и сохранить матку пациентки. В результате была минимизирована кровопотеря, что существенно ускорило восстановление женщины после операции.
По словам врачей, операция длилась полтора часа и прошла без осложнений. Уже вскоре после вмешательства новоиспеченная мама смогла встать на ноги и начать ухаживать за своим новорожденным малышом.
Как известно, мама и ее ребенок чувствуют себя хорошо и готовятся к выписке из больницы.