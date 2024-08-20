Уфимские врачи совершили чудо

У пациентки был диагностирован миоматозный узел размером более 10 см, который значительно затруднял возможность родов естественным путем. Обычно такие миомы не удаляются во время кесарева сечения из-за повышенного риска для матери и ребенка. Однако врачи приняли решение применить инновационный подход, использовав комбинированный малоинвазивный доступ.