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Published Сегодня, 13:29

Modified Сегодня, 13:32

Updated Сегодня, 13:32

Уфимские врачи совершили чудо

Уфимские врачи совершили чудо

20 августа 2024, 13:29
Фото: Минздрав РБ
Специалисты городского перинатального центра провели сложную операцию во время кесарева, сообщает Минздрав РБ.

У пациентки был диагностирован миоматозный узел размером более 10 см, который значительно затруднял возможность родов естественным путем. Обычно такие миомы не удаляются во время кесарева сечения из-за повышенного риска для матери и ребенка. Однако врачи приняли решение применить инновационный подход, использовав комбинированный малоинвазивный доступ.

— Это уже третья подобная операция, проведенная в Башкортостане за последние десять лет, — сообщают в ведомстве.

Благодаря этому методу удалось не только успешно завершить процесс родов, но и сохранить матку пациентки. В результате была минимизирована кровопотеря, что существенно ускорило восстановление женщины после операции.

По словам врачей, операция длилась полтора часа и прошла без осложнений. Уже вскоре после вмешательства новоиспеченная мама смогла встать на ноги и начать ухаживать за своим новорожденным малышом.

Как известно, мама и ее ребенок чувствуют себя хорошо и готовятся к выписке из больницы.

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