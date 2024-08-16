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Уфимку добавили в реестр экстремистов

Уфимку добавили в реестр экстремистов

16 августа 2024, 14:19
Фото: Карина Мамаева / Коммерсантъ
Бывшая соратница Алексея Навального* оказалась в обновлённом «террористическом» списке.

Росфинмониторинг 16 августа обновил перечень экстремистов и террористов — в реестр попали 40 человек.

Среди новых фигурантов — 45-летняя уроженка Липецкой области Ольга Комлева*, работавшая волонтёром в уфимском штабе оппозиционного политика Навального*.

Напомним, Комлеву* арестовали в марте 2024 года по обвинению в участии в террористическом сообществе. Как сообщал Mkset, в июле ей вменили ещё одну статью — «фейки» о российской армии. Следствие указывает на публикации активистки в социальной сети X (бывший Twitter), сделанные якобы по указке соратников Навального*.

Экс-активистку «Штаба Навального»* арестовали в Уфе
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* — внесены в список террористов и экстремистов

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