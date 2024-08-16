Уфимку добавили в реестр экстремистов

Напомним, Комлеву* арестовали в марте 2024 года по обвинению в участии в террористическом сообществе. Как сообщал Mkset, в июле ей вменили ещё одну статью — «фейки» о российской армии. Следствие указывает на публикации активистки в социальной сети X (бывший Twitter), сделанные якобы по указке соратников Навального*.