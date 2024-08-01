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Posted Сегодня, 14:26

Published Сегодня, 14:26

Modified Сегодня, 15:21

Updated Сегодня, 15:21

Уфимскую оппозиционерку обменяли в Турции

Уфимскую оппозиционерку обменяли в Турции

1 августа 2024, 14:26
Фото: соцсети
Вместе с ней на свободу вышли ещё 25 человек, заявляют турецкие телеканалы.

Зарубежная пресса сообщает, что переговоры Запада и России об обмене заключёнными состоялись в аэропорту Анкары. Конечное число участников обмена в разных источниках разнится, в турецких СМИ говорится о 26 фигурантах.

По данным ряда изданий, российская сторона освободила в рамках обмена своих граждан, известных оппозиционной деятельностью. Утверждается, что среди них — бывший руководитель «Штаба Навального»* в Уфе Лилия Чанышева**.

Между тем российские власти комментировать обмен пока отказываются. Об этом, цитируя кремлёвского пресс-секретаря Дмитрия Пескова, сообщает ТАСС.

Уфимскую оппозиционерку могут отправить в Германию
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Напомним, уфимскую активистку в июне 2023 года приговорили к 7,5 годам лишения свободы. Уже в апреле 2024 года этот срок увеличили до 9,5 года. В мае общественница подавала прошение о помиловании на имя Владимира Путина.

* — деятельность организации запрещена в РФ

** — внесена в список террористов и экстремистов

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