Уфимскую оппозиционерку обменяли в Турции

Posted Сегодня, 14:26
Published Сегодня, 14:26
Modified Сегодня, 15:21
Updated Сегодня, 15:21
Зарубежная пресса сообщает, что переговоры Запада и России об обмене заключёнными состоялись в аэропорту Анкары. Конечное число участников обмена в разных источниках разнится, в турецких СМИ говорится о 26 фигурантах.
По данным ряда изданий, российская сторона освободила в рамках обмена своих граждан, известных оппозиционной деятельностью. Утверждается, что среди них — бывший руководитель «Штаба Навального»* в Уфе Лилия Чанышева**.
Между тем российские власти комментировать обмен пока отказываются. Об этом, цитируя кремлёвского пресс-секретаря Дмитрия Пескова, сообщает ТАСС.
Напомним, уфимскую активистку в июне 2023 года приговорили к 7,5 годам лишения свободы. Уже в апреле 2024 года этот срок увеличили до 9,5 года. В мае общественница подавала прошение о помиловании на имя Владимира Путина.
* — деятельность организации запрещена в РФ
** — внесена в список террористов и экстремистов