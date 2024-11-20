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Терроризм

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Ноябрь
Разрешение использовать ATACMS для атаки России вызвало ответ рынка
20 ноября, 09:06
Октябрь
Над Суданом сбили самолёт с жителем Башкирии
21 октября, 18:18
Видео. Домашнего террориста арестовали в Уфе
15 октября, 08:16
В пакете из Wildberries нашли бомбу в Башкирии
8 октября, 16:55
Сентябрь
Уфимский студент попал в перечень экстремистов
24 сентября, 10:09
Террорист-рецидивист появился в Башкирии
24 сентября, 02:03
Духовное управление мусульман хотят запретить
17 сентября, 15:15
Школу эвакуировали в Уфе
13 сентября, 06:26
Сидела женщин скучала и… заминировала дом
11 сентября, 10:04
Мобилизация в России — заявление Кремля
5 сентября, 08:38
Уфимского студента испортила Германия
2 сентября, 06:58
Август
Срочно. В Башкирии стянули военную технику — что происходит
27 августа, 16:06
Арест Павла Дурова — стала известна причина
24 августа, 21:36
Срочно. Бунт в колонии в Волгограде — что известно к этому часу
23 августа, 11:08
Медведи и волки терроризируют башкирскую деревню
23 августа, 10:10
«Заряжайте ружья!»: волки терроризируют деревню в Башкирии — есть жертвы
22 августа, 12:52
Срочно. Стрельба и беспилотники в Башкирии — что надо знать
21 августа, 06:34
Уфимку добавили в реестр экстремистов
16 августа, 14:19
Пьяный сварщик заминировал школу в Башкирии
9 августа, 10:12
Июль
Срочно. Мечеть в Уфе оцепили силовики
Скопление машин экстренных служб заметили вечером 30 июля у Первой соборной мечети им. Джалаладдина Руми в столице Башкирии, сообщают очевидцы.
30 июля, 11:55

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