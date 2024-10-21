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Оппозиция

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Видео. Женщину избили из-за кортежа Путина в Уфе: правда или вымысел
21 октября, 15:14
Уфимку добавили в реестр экстремистов
16 августа, 14:19
Путин помиловал экс-главу Штаба Навального* в Уфе
В Кремле подтвердили помилование ряда осуждённых в рамках обмена со странами Запада, гласит сообщение пресс-службы президента России.
1 августа, 18:02
Уфимскую оппозиционерку обменяли в Турции
Вместе с ней на свободу вышли ещё 25 человек, заявляют турецкие телеканалы.
1 августа, 14:26
Уфимскую оппозиционерку могут отправить в Германию
Масштабный обмен заключёнными происходит 1 августа между США, Германией и Россией, сообщает издание CBS News.
1 августа, 13:11
Уфимскую оппозиционерку обменяют с Западом
Множество российских оппозиционеров исчезли из тюрем, утверждает агентство Reuters.
31 июля, 06:44
2019
В Башкирии суд оставил Айрата Дильмухаметова под арестом
Защита ходатайствовала об изменении меры пресечения.
25 марта 2019, 13:31
2017
Уфимские блогеры обратились в Европейский суд по правам человека
19 сентября 2017, 08:19

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