Башкирские организации внесли в список экстремистских движений

Posted Сегодня, 10:50
Published Сегодня, 10:50
Modified Сегодня, 11:22
Updated Сегодня, 11:22
Так, в перечне оказались «Башкирский национальный политический центр (Башнацполит)»* и «Свободный Идель-Урал»*, название которого отсылает к территории, включающей в себя Башкортостан, Татарстан и Чувашию. Помимо этого, в списке оказалось множество других организаций — всего 56 движений — по названиям которых можно судить об их сепаратистской и проукраинской направленностях. В перечень также вошли 18 физических лиц — жителей Башкирии среди них нет.
Между тем в разделе исключенных организаций ни один субъект не фигурирует, однако из перечня были вычеркнуты три физических лица, среди которых также нет уфимцев и жителей Башкортостана.
Ранее Mkset сообщал о том, что житель Башкирии привлёк на себя внимание ФСБ — силовики задержали 26-летнего мужчину за то, что тот хотел вступить в ряды армии Украины.
* — внесены в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.