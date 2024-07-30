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Башкирские организации внесли в список экстремистских движений

Башкирские организации внесли в список экстремистских движений

30 июля 2024, 10:50
Фото: 1MI
В обновлённый реестр террористических и экстремистских движений Росфинмониторинга попали более полусотни новых организаций, гласят данные на сайте надзорного ведомства.

Так, в перечне оказались «Башкирский национальный политический центр (Башнацполит)»* и «Свободный Идель-Урал»*, название которого отсылает к территории, включающей в себя Башкортостан, Татарстан и Чувашию. Помимо этого, в списке оказалось множество других организаций — всего 56 движений — по названиям которых можно судить об их сепаратистской и проукраинской направленностях. В перечень также вошли 18 физических лиц — жителей Башкирии среди них нет.

Между тем в разделе исключенных организаций ни один субъект не фигурирует, однако из перечня были вычеркнуты три физических лица, среди которых также нет уфимцев и жителей Башкортостана.

Житель Башкирии собрался вступать в ВСУ
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Ранее Mkset сообщал о том, что житель Башкирии привлёк на себя внимание ФСБ — силовики задержали 26-летнего мужчину за то, что тот хотел вступить в ряды армии Украины.

* — внесены в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

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