Башкирские организации внесли в список экстремистских движений

Так, в перечне оказались «Башкирский национальный политический центр (Башнацполит)»* и «Свободный Идель-Урал»*, название которого отсылает к территории, включающей в себя Башкортостан, Татарстан и Чувашию. Помимо этого, в списке оказалось множество других организаций — всего 56 движений — по названиям которых можно судить об их сепаратистской и проукраинской направленностях. В перечень также вошли 18 физических лиц — жителей Башкирии среди них нет.