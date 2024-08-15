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Published Сегодня, 06:15

Modified Сегодня, 06:18

Updated Сегодня, 06:18

Лошадиный беспредел творится в Башкирии

Лошадиный беспредел творится в Башкирии

15 августа 2024, 06:15
Фото: 1MI
Потерявшие страх кобылы оскверняют могилы и выбегают на дороги по всей республике, сообщают очевидцы в соцсетях.

Под Белорецком табун лошадей надругался над могилами на местном кладбище — животные до поры до времени мирно паслись на лугу рядом с местом захоронений, пока не обнаружили дыру в заборе кладбища. Непарнокопытные тут же принялись тревожить покой мёртвых — поедать цветы, принесённые скорбящими близкими, и скакать по надгробиям.

Хозяин «кобыл-сатанистов» якобы отказывается признавать вину, требуя видеодоказательства. Судя по всему, уже имеющиеся кадры его не убедили. Горожане написали заявление в МВД.

Видео: Mash

В региональных соцсетях также публикуют снимки табуна лошадей, свободно гуляющего по трассам под Уфой среди ночи.

— Похоже, хозяевам не нужны животные, — резюмирует очевидец.

Впрочем, комментаторы указывают на то, что у животных имеются светоотражающие элементы, нанесённые пастухом и не видят ничего странного в ситуации.

Фото: vk.com

Ранее уфимцы стали свидетелями забега потерявшегося барана по Уфе. Бедное животное жалобно блеяло и кого-то искало, скитаясь по улицам башкирской столицы.

Одинокий баран бегал по Уфе
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