Лошадиный беспредел творится в Башкирии

Posted Сегодня, 06:15
Published Сегодня, 06:15
Modified Сегодня, 06:18
Updated Сегодня, 06:18
Под Белорецком табун лошадей надругался над могилами на местном кладбище — животные до поры до времени мирно паслись на лугу рядом с местом захоронений, пока не обнаружили дыру в заборе кладбища. Непарнокопытные тут же принялись тревожить покой мёртвых — поедать цветы, принесённые скорбящими близкими, и скакать по надгробиям.
Хозяин «кобыл-сатанистов» якобы отказывается признавать вину, требуя видеодоказательства. Судя по всему, уже имеющиеся кадры его не убедили. Горожане написали заявление в МВД.
В региональных соцсетях также публикуют снимки табуна лошадей, свободно гуляющего по трассам под Уфой среди ночи.
— Похоже, хозяевам не нужны животные, — резюмирует очевидец.
Впрочем, комментаторы указывают на то, что у животных имеются светоотражающие элементы, нанесённые пастухом и не видят ничего странного в ситуации.
Ранее уфимцы стали свидетелями забега потерявшегося барана по Уфе. Бедное животное жалобно блеяло и кого-то искало, скитаясь по улицам башкирской столицы.