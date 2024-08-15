Лошадиный беспредел творится в Башкирии

Под Белорецком табун лошадей надругался над могилами на местном кладбище — животные до поры до времени мирно паслись на лугу рядом с местом захоронений, пока не обнаружили дыру в заборе кладбища. Непарнокопытные тут же принялись тревожить покой мёртвых — поедать цветы, принесённые скорбящими близкими, и скакать по надгробиям.