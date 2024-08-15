Новый памятник поставят в Уфе

Posted Сегодня, 10:48
Published Сегодня, 10:48
Modified Сегодня, 10:57
Updated Сегодня, 10:57
История любого города неразрывно связана с его архитектурным обликом. Уфа, как и многие другие города России, имеет свои уникальные черты и характерные здания, которые формировались под влиянием выдающихся личностей. Одной из таких фигур является Маргарита Николаевна Куприянова — главный архитектор Черниковки.
В течение многих лет потомки и жители района мечтали увековечить память о талантливом предке. После долгих обсуждений и планирования был утвержден проект памятника, а также выбрано место для его установки — на одноименной аллее возле главной площади района.
— Финансовый вопрос в проекте возведения памятника, нашел решение благодаря поддержке мэра столицы Ратмира Мавлиева, — рассказывает глава Орджоникидзевского района Рустем Хамитов.
Планируется начать возведение памятника в 2025 году — юбилейном для столицы Башкортостана году.