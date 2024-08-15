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Новый памятник поставят в Уфе

Новый памятник поставят в Уфе

15 августа 2024, 10:48
Фото: Рустем Хамитов
Потомки решили увековечить вклад талантливого предка, сообщает глава Орджоникидзевского района Рустем Хамитов.

История любого города неразрывно связана с его архитектурным обликом. Уфа, как и многие другие города России, имеет свои уникальные черты и характерные здания, которые формировались под влиянием выдающихся личностей. Одной из таких фигур является Маргарита Николаевна Куприянова — главный архитектор Черниковки.

В течение многих лет потомки и жители района мечтали увековечить память о талантливом предке. После долгих обсуждений и планирования был утвержден проект памятника, а также выбрано место для его установки — на одноименной аллее возле главной площади района.

— Финансовый вопрос в проекте возведения памятника, нашел решение благодаря поддержке мэра столицы Ратмира Мавлиева, — рассказывает глава Орджоникидзевского района Рустем Хамитов.

Планируется начать возведение памятника в 2025 году — юбилейном для столицы Башкортостана году.

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#Анжелика Барабаш#Общество#Уфа#Башкортостан#Памятник#Новости Башкирии#Новости Уфы#Юбилей#Архитектура#Орджоникидзевский район#Маргарита Николаевна Куприянова
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