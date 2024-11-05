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Юбилей

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Ноябрь
Женщина справила 100-летний юбилей в Башкирии
5 ноября, 12:09
Октябрь
Уфимцы загадили новый сквер
23 октября, 16:48
Про 2074 год задумались в Уфе
9 октября, 08:19
Сентябрь
Когда памятник Салавату Юлаеву в Уфе отправят на реставрацию
8 сентября, 09:44
Август
Погода на День города в Уфе устроит «качели»
29 августа, 14:28
День города в Уфе — перекрытие дорог
28 августа, 18:21
По Башкирии туда-сюда катали новые автобусы
28 августа, 14:41
«Уфа» сыграет с «Торпедо» в куницах
28 августа, 10:56
Полина Гагарина отдаст гонорар за Уфу на СВО
27 августа, 10:46
Как поедет транспорт на День города в Уфе
23 августа, 17:25
На День города Уфе введут круглосуточную охрану
22 августа, 16:20
В Уфе ради рекламы вспахали свежий асфальт
22 августа, 09:25
Боги выбрали Уфу
21 августа, 08:46
Хабирову пришлось выдержать бой
19 августа, 08:55
Новый памятник поставят в Уфе
15 августа, 10:48
Уфа отказывается от звезд на День города
13 августа, 16:59
Июль
День города в Уфе: кто, что, где, когда и салют
25 июля, 12:47
«Звезды» за ₽38 млн приедут на 450-летие Уфы
16 июля, 10:00
Май
В Уфе выбрали самого хорошего мальчика
31 мая, 12:03
Февраль
В Уфе презентовали самый большой в России лимон
22 февраля, 11:33

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