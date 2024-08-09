Суд отпустил скандальную чиновницу в Уфе

По итогам судебного разбирательства, которое состоялось 8 августа 2024 года, Советский районный суд отклонил ходатайство следователя. Вместо продолжения домашнего ареста мера пресечения была изменена на запрет определенных действий. Данное решение означает, что Иксанова больше не будет находиться под контролем в условиях домашнего ареста, однако ей запрещено выполнять ряд действий, связанных с её профессиональной деятельностью и общением с определенными лицами.