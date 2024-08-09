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Суд отпустил скандальную чиновницу в Уфе

Суд отпустил скандальную чиновницу в Уфе

9 августа 2024, 04:47
Фото: 1MI
Советский районный суд Уфы принял решение по делу главы УКС Инны Иксановой, обвиняемой в коррупционных преступлениях, сообщает пресс-служба судов РБ.

В ходе заседания суда рассматривалось ходатайство следователя о продлении меры пресечения в виде домашнего ареста для Инны Иксановой, занимающей пост начальника Государственного казенного учреждения «Управление капитального строительства Республики Башкортостан». Ей предъявляют совершение преступления, предусмотренного частью 3 статьи 285 Уголовного кодекса РФ, что связано с возможными злоупотреблениями служебным положением.

По итогам судебного разбирательства, которое состоялось 8 августа 2024 года, Советский районный суд отклонил ходатайство следователя. Вместо продолжения домашнего ареста мера пресечения была изменена на запрет определенных действий. Данное решение означает, что Иксанова больше не будет находиться под контролем в условиях домашнего ареста, однако ей запрещено выполнять ряд действий, связанных с её профессиональной деятельностью и общением с определенными лицами.

Следует отметить, что постановление суда пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

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