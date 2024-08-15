Башкирский голышок выжил после падения с пятого этажа

Posted Сегодня, 16:32
Published Сегодня, 16:32
Modified Сегодня, 16:34
Updated Сегодня, 16:34
Улица Кортунова стала свидетелем необычного происшествия. По словам очевидцев, в центре конфликта оказался мужчина без одежды, который сначала устроил словесную перепалку с женщиной под окнами жилого дома. После напряженного диалога он решил встать на подоконник.
Секунды позже произошло нечто невероятное: эксгибиционист прыгнул вниз, выбрав в качестве места приземления припаркованную машину. Однако от удара о металл он рухнул прямо на асфальт. Местный житель успел запечатлеть этот момент на видео.
По словам очевидцев, мужчина был под воздействием наркотиков или алкоголя. Специалисты отмечают, что высота пятого этажа считается критической для человеческой жизни; большинство людей не выживают после падений с такой высоты. Тем не менее, эксгибиционисту повезло: прибывшие медики оказали ему первую помощь и госпитализировали в ближайшую больницу.
Как рассказали свидетели происшествия, они были в шоке от увиденного.
— Это просто нереально! Он явно почувствовал себя терминатором, — делились эмоциями местные жители.