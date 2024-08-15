Башкирский голышок выжил после падения с пятого этажа

По словам очевидцев, мужчина был под воздействием наркотиков или алкоголя. Специалисты отмечают, что высота пятого этажа считается критической для человеческой жизни; большинство людей не выживают после падений с такой высоты. Тем не менее, эксгибиционисту повезло: прибывшие медики оказали ему первую помощь и госпитализировали в ближайшую больницу.