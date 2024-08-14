Мобилизация в России будет осенью 2024 года — Bloomberg

Напомним, ранее пресс-секретарь Президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, комментируя слухи о нехватке личного состава в рядах ВС, сообщил, что «о мобилизации вообще никто не разговаривает, речи не идет». Мнение в поддержку этого сообщения высказал член комитета по обороне Государственной думы РФ Виктор Заварзин. Он считает, что у России достаточно военного контингента — одних только контрактников более 700 000 человек. Причем, по данным Кремля, день ото дня это число только растет. Этому способствует возросшая, например, в Москве материальная поддержка контрактников до ₽5,2 млн в год и множество социальных преференций во всех регионах России. Позицию об отсутствии необходимости мобилизации в России в 2024 году занимает и Председатель комитета Государственной думы по обороне Андрей Картаполов.



В тоже время аналитики «Сегодня.ру» высказали мнение, отличное от позиции официального Кремля: мобилизация в России нужна и будет.



— Да, представители власти вовсю говорят о «ненужности новой мобилизации». Но для того, чтобы широким фронтом отодвинуть силы врага, которому помогают более 50-ти стран мира, нам остро необходимы людские ресурсы. А наша военная машина вполне способна их набрать, обучить и подготовить, — считает главред сетевого издания «Сегодня.ру» Юрий Котенок.







