Мобилизация в России будет осенью 2024 года — Bloomberg

Posted Сегодня, 18:49
Published Сегодня, 18:49
Modified Сегодня, 18:58
Updated Сегодня, 18:58
Ряд telegram-каналов и пабликов опубликовал громкое заявление со ссылкой на Bloomberg. Такой материал действительно есть на официальном сайте западного издания. В нём указано, что уже в ноябре–декабре, то есть осенью-зимой, 2024 года власти России могут провести вторую волну мобилизации. Частичной, как это было осенью 2022 года, или общей, чего еще не случалось в современной истории государства — не уточняется. Зато откуда-то берутся сведения, что Россия понесла колоссальные потери в живой силе. И якобы именно эти потери и должна покрыть мобилизация. Конкретных цифр и источников информации западное издание также не указывает, по сути, наводя тень на плетень. Впрочем, непонятно из каких подсчетов берет цифра о необходимости ежегодно пополнять войска России на 500 000 человек. На чем основан этот подсчет собственный эксперт издания по экономике западного издания уточнять не стал.
Как сообщается на сайте «Война с фейками», объявлять мобилизацию в России нет никакой нужды, как уже неоднократно утверждали официальные лица. Все подобные сообщения распространяются украинскими и «оппозиционными» пропагандистами с целью дестабилизации обстановки в стране.
Напомним, ранее пресс-секретарь Президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, комментируя слухи о нехватке личного состава в рядах ВС, сообщил, что «о мобилизации вообще никто не разговаривает, речи не идет». Мнение в поддержку этого сообщения высказал член комитета по обороне Государственной думы РФ Виктор Заварзин. Он считает, что у России достаточно военного контингента — одних только контрактников более 700 000 человек. Причем, по данным Кремля, день ото дня это число только растет. Этому способствует возросшая, например, в Москве материальная поддержка контрактников до ₽5,2 млн в год и множество социальных преференций во всех регионах России. Позицию об отсутствии необходимости мобилизации в России в 2024 году занимает и Председатель комитета Государственной думы по обороне Андрей Картаполов.
В тоже время аналитики «Сегодня.ру» высказали мнение, отличное от позиции официального Кремля: мобилизация в России нужна и будет.
— Да, представители власти вовсю говорят о «ненужности новой мобилизации». Но для того, чтобы широким фронтом отодвинуть силы врага, которому помогают более 50-ти стран мира, нам остро необходимы людские ресурсы. А наша военная машина вполне способна их набрать, обучить и подготовить, — считает главред сетевого издания «Сегодня.ру» Юрий Котенок.
Что же тем временем сейчас происходит в Курске?
Власти граничащей с Россией Сумской области Украины объявили о том, что эвакуации в ближайшее время подлежат 183 населенных пункта. Аналогичные меры по защите мирного населения принимает и российская сторона. Так, во время подготовки этого материала, врио губернатора Курской области была объявлена обязательная эвакуация поселка Глушково. По данным последней переписи там зарегистрированы 4 785 человек. Сколько из них до сих пор находятся в посёлке сейчас — не сообщается.
Кадры с места событий в Курской области говорят сами за себя: российские войска проводят зачистку региона от бойцов ВСУ.
Отстаивают родную землю также добровольцы и опытные профессиональные «музыканты».