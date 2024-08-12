Уфа собрала 40 тонн гумпомощи для Курска

Posted Сегодня, 11:44
Published Сегодня, 11:44
Modified Сегодня, 12:08
Updated Сегодня, 12:08
Жители Башкортостана объединились для оказания помощи своим соотечественникам в Курской области, пострадавшим от недавней атаки ВСУ.
В Уфе и других муниципалитетах начали работу штабы по сбору гуманитарной помощи. Горожане с энтузиазмом откликнулись на призыв о поддержке: за рекордно короткое время было собрано более 40 тонн необходимых вещей.
— На самом деле прошло очень маленькое количество времени. Поступило больше двухсот звонков. Очень много комментариев, отзывов в социальных сетях, — подчеркивает важность данной инициативы мэр Уфы Ратмир Мавлиев.
Он также сообщил о постоянной связи с мэром Курска для определения самых насущных потребностей. Среди них — микроволновые печи, чайники, памперсы и детское питание, а также разнообразные крупы и бытовая химия.
Активная помощь приходит не только от частных лиц, но и от крупных предприятий региона. Более 20 организаций уже приняли участие в акции, предоставляя свои ресурсы для сбора гуманитарной помощи.
— Хочется выразить слова признательности людям. Следующий гуманитарный конвой планируется отправить 14 августа, — добавил Мавлиев.
Ранее уфимец рассказал правду об остановке в Курской области.