mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:44

Published Сегодня, 11:44

Modified Сегодня, 12:08

Updated Сегодня, 12:08

Уфа собрала 40 тонн гумпомощи для Курска

Уфа собрала 40 тонн гумпомощи для Курска

12 августа 2024, 11:44
Фото: Ратмир Мавлиев
Следующий гуманитарный конвой с продуктами, промтоварами и электротехникой в Курскую область отправят в среду, 14 августа, сообщил мэр Уфы Ратмир Мавлиев.

Жители Башкортостана объединились для оказания помощи своим соотечественникам в Курской области, пострадавшим от недавней атаки ВСУ.

Уфа собрала 3 тонны помощи для Курска
Узнать подробнее

В Уфе и других муниципалитетах начали работу штабы по сбору гуманитарной помощи. Горожане с энтузиазмом откликнулись на призыв о поддержке: за рекордно короткое время было собрано более 40 тонн необходимых вещей.

— На самом деле прошло очень маленькое количество времени. Поступило больше двухсот звонков. Очень много комментариев, отзывов в социальных сетях, — подчеркивает важность данной инициативы мэр Уфы Ратмир Мавлиев.

Он также сообщил о постоянной связи с мэром Курска для определения самых насущных потребностей. Среди них — микроволновые печи, чайники, памперсы и детское питание, а также разнообразные крупы и бытовая химия.

Активная помощь приходит не только от частных лиц, но и от крупных предприятий региона. Более 20 организаций уже приняли участие в акции, предоставляя свои ресурсы для сбора гуманитарной помощи.

— Хочется выразить слова признательности людям. Следующий гуманитарный конвой планируется отправить 14 августа, — добавил Мавлиев.

Ранее уфимец рассказал правду об остановке в Курской области.

Уфимец рассказал правду об обстановке в Курске
Узнать подробнее
Видео: Ратмир Мавлиев
Читайте также:
Уфимцы собрали для Курска 370 кг помощиУфимцы отправляют помощь в КурскВ Башкирии собирают помощь для Курской области
#Анжелика Барабаш#Общество#Видео#Уфа#Стерлитамак#Башкортостан#Россия#Украина#Новости Башкирии#Новости Уфы#Гуманитарная помощь#Продукты#Москва#Салават#Нефтекамск#Белорецк#Туймазы#Татарстан#Детское питание#Предприятия#Организации#Курск#Курская область#Промтовары#Электротехника#Атака ВСУ#Штаб#Частные лица#Крупы#Гумпомощь#Микроволновые печи#Чайники#Памперсы#Бытовая химия
Подпишитесь
Башкирия примет эвакуированных из Курской области
Сегодня, 07:46
Окружение Хабирова эвакуировали из Курской области
Сегодня, 07:37
Бесплатный проезд вводят в Башкирии
Сегодня, 07:12
«Был поджог»: в Уфе горела «усадьба Поповых»
Сегодня, 04:52
Милота дня: в Уфе устроили заплыв с собаками
Сегодня, 06:15
«Вошла в положение»: главврач подделал УЗИ для лжебеременной девушки в Башкирии
Сегодня, 06:46