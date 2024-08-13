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Published Сегодня, 13:41

Modified Сегодня, 13:43

Updated Сегодня, 13:43

Известна причина потопа в Уфе

Власти Уфы объяснились за потоп в городе

13 августа 2024, 13:41

Известна причина потопа в Уфе

Ливневые системы башкирской столицы оказались неспособны выдержать обильный дождь 12 августа, сообщили Mkset в мэрии города.

Улицы Уфы второй раз за август затопило из-за ливня. Ранее Mkset публиковал многочисленные кадры транспортного коллапса в городе, вызванного непогодой.

Как сообщили редакции власти города, бушующая стихия повалила в городе девять деревьев. При этом никто не пострадал, однако не повезло одному автолюбителю, чья машина оказалась поврежденна поваленным стволом.

— На текущем содержании технической эксплуатации МБУ «СУРСИС» находится более 200 км городской системы ливневой канализации. В целях надлежащего отведения поверхностных сточных вод проводится плановая очистка дождеприемных колодцев и сетей ливневой канализации. Это работа проводится регулярно с апреля по ноябрь, — добавили городские власти.
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Администрация Уфы также ответила на вопрос о том, почему существующая система отвода воды не справилась с непогодой.

— Подчеркнем, что при обильных осадках в виде дождя, нагрузка на системы ливневой канализации увеличивается в разы, чем они рассчитаны. Поэтому на некоторых улицах города фиксируются скопления воды, как и в целом в ряде городов других регионов. Последствия непогоды устраняются коммунальными службами, — гласит ответ администрации.
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