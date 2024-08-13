Власти Уфы объяснились за потоп в городе

Posted Сегодня, 13:41
Published Сегодня, 13:41
Modified Сегодня, 13:43
Updated Сегодня, 13:43
Улицы Уфы второй раз за август затопило из-за ливня. Ранее Mkset публиковал многочисленные кадры транспортного коллапса в городе, вызванного непогодой.
Как сообщили редакции власти города, бушующая стихия повалила в городе девять деревьев. При этом никто не пострадал, однако не повезло одному автолюбителю, чья машина оказалась поврежденна поваленным стволом.
— На текущем содержании технической эксплуатации МБУ «СУРСИС» находится более 200 км городской системы ливневой канализации. В целях надлежащего отведения поверхностных сточных вод проводится плановая очистка дождеприемных колодцев и сетей ливневой канализации. Это работа проводится регулярно с апреля по ноябрь, — добавили городские власти.
Администрация Уфы также ответила на вопрос о том, почему существующая система отвода воды не справилась с непогодой.
— Подчеркнем, что при обильных осадках в виде дождя, нагрузка на системы ливневой канализации увеличивается в разы, чем они рассчитаны. Поэтому на некоторых улицах города фиксируются скопления воды, как и в целом в ряде городов других регионов. Последствия непогоды устраняются коммунальными службами, — гласит ответ администрации.