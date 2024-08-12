mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:17

Published Сегодня, 12:17

Modified Сегодня, 13:26

Updated Сегодня, 13:26

Уфа превращается в Венецию

Уфа превращается в Венецию

12 августа 2024, 12:17
Фото: vk.com
Столицу Башкирии второй раз за месяц залило сильным дождём.

Пользователи соцсетей делятся кадрами последствий непогоды в Уфе. Напомним, 12 августа, по территории регионального центра прошёл сильный ливень.

Видео: vk.com

Как и в прошлый раз, городские системы отвода воды не справились с аномально высоким объёмом осадков, множество улиц Уфы оказались затоплены водой и затруднили движение.

Между тем в «Зелёной Роще» из колодца забил «фонтан». На этом фоне горожане вспомнили «водопад», которые образовался во время предыдущего ливня на проспекте Салавата Юлаева.

Видео: vk.com

В районе «Президент-отеля» тем временем два автомобиля угодили в глубокую яму, которую пользователи соцсетей прозвали «порталом в ад».

Видео: vk.com

Пострадал и частный сектор Уфы. Хозяева участка, не учтя прогноз погоды, оставили во дворе батут, который ветер с лёгкостью поднял в воздух и унёс к соседям. На других участках стихия повредила теплицы и хрупкие постройки.

Водопад появился в Уфе
Узнать подробнее
Уфа поплыла
Узнать подробнее
Читайте также:
Ливни затопили село в Башкирии«Домой плыть придется»: как тонула Уфа
#Общество#Видео#Погода#Дождь#Новости Башкирии#Новости Уфы#Ливень#Вода
Подпишитесь
Башкирия примет эвакуированных из Курской области
Сегодня, 07:46
Окружение Хабирова эвакуировали из Курской области
Сегодня, 07:37
Бесплатный проезд вводят в Башкирии
Сегодня, 07:12
«Был поджог»: в Уфе горела «усадьба Поповых»
Сегодня, 04:52
Милота дня: в Уфе устроили заплыв с собаками
Сегодня, 06:15
«Вошла в положение»: главврач подделал УЗИ для лжебеременной девушки в Башкирии
Сегодня, 06:46