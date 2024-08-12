Уфа превращается в Венецию

Posted Сегодня, 12:17
Published Сегодня, 12:17
Modified Сегодня, 13:26
Updated Сегодня, 13:26
Пользователи соцсетей делятся кадрами последствий непогоды в Уфе. Напомним, 12 августа, по территории регионального центра прошёл сильный ливень.
Как и в прошлый раз, городские системы отвода воды не справились с аномально высоким объёмом осадков, множество улиц Уфы оказались затоплены водой и затруднили движение.
Между тем в «Зелёной Роще» из колодца забил «фонтан». На этом фоне горожане вспомнили «водопад», которые образовался во время предыдущего ливня на проспекте Салавата Юлаева.
В районе «Президент-отеля» тем временем два автомобиля угодили в глубокую яму, которую пользователи соцсетей прозвали «порталом в ад».
Пострадал и частный сектор Уфы. Хозяева участка, не учтя прогноз погоды, оставили во дворе батут, который ветер с лёгкостью поднял в воздух и унёс к соседям. На других участках стихия повредила теплицы и хрупкие постройки.