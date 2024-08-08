Уфа не одна тонет в Башкирии

Posted Сегодня, 17:07
Published Сегодня, 17:07
Modified Сегодня, 19:07
Updated Сегодня, 19:07
Кадры потопа в Стерлитамаке публикуют в местных соцсетях. В четверг, 8 августа, в городе прошёл сильнейший ливень. Машины едва ли не вплавь пробирались по стерлитамакским улицам. Несладко пришлось и пешеходам.
— Я попала под дождь. Шла чуть ли не плыла, вода по колено. За всю жизнь не видела такого дождя, — рассказала горожанка в соцсетях.
Напомним, в тот же день коллапс устроил дождь и в Уфе. Вода не только затопила дороги, но и устроила «душ» в крупном торговом центре. Власти города утверждают, что за час в столице региона выпало 24 мм осадков. Особенно сильно потоп пришёлся на микрорайон Сипайлово — эта часть города во время сильных ливней традиционно страдает.