Уфа не одна тонет в Башкирии

Напомним, в тот же день коллапс устроил дождь и в Уфе. Вода не только затопила дороги, но и устроила «душ» в крупном торговом центре. Власти города утверждают, что за час в столице региона выпало 24 мм осадков. Особенно сильно потоп пришёлся на микрорайон Сипайлово — эта часть города во время сильных ливней традиционно страдает.