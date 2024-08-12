Директора автошколы лишили прав в Башкирии

По материалам дела, спорное ДТП произошло в июле 2024 года на улице Георгия Мушникова в Уфе. Директор автошколы, управляя автомобилем марки «Киа», столкнулся с машиной «Пежо» и затем покинул место происшествия. На судебном заседании 62-летний мужчина частично признал свою вину, утверждая, что не заметил, что произошло ДТП. Но потом оказалось, что у аварии есть более пикантные детали. Директору якобы угрожали, а сама авария — автоподстава. Была и погоня.