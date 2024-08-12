Директора автошколы лишили прав в Башкирии

Posted Сегодня, 07:32
Published Сегодня, 07:32
Modified Сегодня, 07:34
Updated Сегодня, 07:34
Судья мирового судебного участка № 2 Калининского района Уфы рассмотрел дело об административном правонарушении в отношении 62-летнего директора автошколы. Мужчину привлекли к отвественности за нарушение в сфере ПДД. Банальное оставление места ДТП превратилось в суде в настоящий детектив с погоней и получило закономерную развязку.
По материалам дела, спорное ДТП произошло в июле 2024 года на улице Георгия Мушникова в Уфе. Директор автошколы, управляя автомобилем марки «Киа», столкнулся с машиной «Пежо» и затем покинул место происшествия. На судебном заседании 62-летний мужчина частично признал свою вину, утверждая, что не заметил, что произошло ДТП. Но потом оказалось, что у аварии есть более пикантные детали. Директору якобы угрожали, а сама авария — автоподстава. Была и погоня.
— Он также сообщил, что получил угрозы от водителя, который следовал за ним, и, испугавшись, покинул место происшествия. Представитель директора подчеркивал его невиновность и запрашивал возврат дела для дополнительного расследования, указывая на недостаток однозначных улик о столкновении в видеозаписи. Защитник полагал, что имела место инсценировка ДТП с целью получения страховых выплат. Тем не менее, пострадавшая сторона утверждала, что директор виновен в совершении административного правонарушения, — указано в сообщении судебной пресс-службы.
В итоге, 62-летнего директора автошколы признали виновным и ему назначили наказание в виде лишения водительских прав на год.