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Директора автошколы лишили прав в Башкирии

Директора автошколы лишили прав в Башкирии

12 августа 2024, 07:32
Мужчина якобы испугался оставаться на месте ДТП из-за угроз участницы аварии, сообщает пресс-служба судов РБ.

Судья мирового судебного участка № 2 Калининского района Уфы рассмотрел дело об административном правонарушении в отношении 62-летнего директора автошколы. Мужчину привлекли к отвественности за нарушение в сфере ПДД. Банальное оставление места ДТП превратилось в суде в настоящий детектив с погоней и получило закономерную развязку.

По материалам дела, спорное ДТП произошло в июле 2024 года на улице Георгия Мушникова в Уфе. Директор автошколы, управляя автомобилем марки «Киа», столкнулся с машиной «Пежо» и затем покинул место происшествия. На судебном заседании 62-летний мужчина частично признал свою вину, утверждая, что не заметил, что произошло ДТП. Но потом оказалось, что у аварии есть более пикантные детали. Директору якобы угрожали, а сама авария — автоподстава. Была и погоня.

— Он также сообщил, что получил угрозы от водителя, который следовал за ним, и, испугавшись, покинул место происшествия. Представитель директора подчеркивал его невиновность и запрашивал возврат дела для дополнительного расследования, указывая на недостаток однозначных улик о столкновении в видеозаписи. Защитник полагал, что имела место инсценировка ДТП с целью получения страховых выплат. Тем не менее, пострадавшая сторона утверждала, что директор виновен в совершении административного правонарушения, — указано в сообщении судебной пресс-службы.

В итоге, 62-летнего директора автошколы признали виновным и ему назначили наказание в виде лишения водительских прав на год.

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