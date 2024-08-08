Потоп в Башкирии — последние новости

Posted Сегодня, 14:01
Published Сегодня, 14:01
Modified Сегодня, 14:03
Updated Сегодня, 14:03
Актуальные данные о паводке в Башкортостане сообщил Госкомитет региона по чрезвычайным ситуациям. К 8 августа уровень воды в реке Белой поднялся сразу на трёх участках: у сёл Булульчан (+0,26 м) и Кутаново (+0,17 м), а также в Мелеузе (+0,18 м).
В реке Уфе же, напротив, вода стала опускаться. Снижение уровня зафиксировали в деревнях Старые Карашиды (-0,45 м), Красный Ключ (-0,27 м), Укман (-0,45 м) и Яман-Порт (-0,26 м).
С сильным ливнем, затопившим многие улицы города, 8 августа столкнулась Уфа. Особенно серьёзно непогода насолила жителям микрорайона Сипайлово. Там автомобили чуть ли не поплыли по проезжей части.