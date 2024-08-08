Потоп в Башкирии — последние новости

Актуальные данные о паводке в Башкортостане сообщил Госкомитет региона по чрезвычайным ситуациям. К 8 августа уровень воды в реке Белой поднялся сразу на трёх участках: у сёл Булульчан (+0,26 м) и Кутаново (+0,17 м), а также в Мелеузе (+0,18 м).