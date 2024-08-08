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Потоп в Башкирии — последние новости

Потоп в Башкирии — последние новости

8 августа 2024, 14:01
Фото: ГК РБ по ЧС
Экстренные службы республики привели в состояние повышенной готовности.

Актуальные данные о паводке в Башкортостане сообщил Госкомитет региона по чрезвычайным ситуациям. К 8 августа уровень воды в реке Белой поднялся сразу на трёх участках: у сёл Булульчан (+0,26 м) и Кутаново (+0,17 м), а также в Мелеузе (+0,18 м).

В реке Уфе же, напротив, вода стала опускаться. Снижение уровня зафиксировали в деревнях Старые Карашиды (-0,45 м), Красный Ключ (-0,27 м), Укман (-0,45 м) и Яман-Порт (-0,26 м).

С сильным ливнем, затопившим многие улицы города, 8 августа столкнулась Уфа. Особенно серьёзно непогода насолила жителям микрорайона Сипайлово. Там автомобили чуть ли не поплыли по проезжей части.

Уфа поплыла
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