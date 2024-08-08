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Published Сегодня, 13:10

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Уфимцы собрали для Курска 370 кг помощи

Уфимцы собрали для Курска 370 кг помощи

8 августа 2024, 13:10
Фото: mkset.ru
Жители Башкирии активно и моментально откликнулись на призыв помочь соотечественникам, сообщили Mkset в волонтерском центре.

С 8 августа стартовал сбор гуманитарной помощи для тех, кто оказался в бедственном положении в Курской области.

Республиканский волонтерский центр, расположенный по адресу Пушкина, 86 (ориентир — «Йәшлек House»), стал точкой сбора для всех желающих помочь. Центр открыт ежедневно с 10:00 до 20:00.

В Башкирии собирают помощь для Курской области
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По информации волонтеров, за первый день акции уже откликнулось десять организаций и неравнодушные граждане. Как отметили представители центра в интервью изданию Mkset, «люди приносят все необходимое для помощи».

Собранные вещи включают не только продукты питания и одежду, но также детские принадлежности и гигиенические наборы. В списке необходимых предметов — школьные принадлежности и рюкзаки, теплые осенние вещи и обувь, постельные принадлежности и одеяла. Также требуется детское питание и подгузники как для детей, так и для взрослых.

— На данный момент волонтерам удалось собрать более 370 кг вещей — это результат совместных усилий всей Республики. Каждый вклад важен, — подчеркнули в волонтерском центре.
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