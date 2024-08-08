Уфимцы собрали для Курска 370 кг помощи

Собранные вещи включают не только продукты питания и одежду, но также детские принадлежности и гигиенические наборы. В списке необходимых предметов — школьные принадлежности и рюкзаки, теплые осенние вещи и обувь, постельные принадлежности и одеяла. Также требуется детское питание и подгузники как для детей, так и для взрослых.