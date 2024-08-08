Уфимцы собрали для Курска 370 кг помощи

Posted Сегодня, 13:10
Published Сегодня, 13:10
Modified Сегодня, 13:28
Updated Сегодня, 13:28
С 8 августа стартовал сбор гуманитарной помощи для тех, кто оказался в бедственном положении в Курской области.
Республиканский волонтерский центр, расположенный по адресу Пушкина, 86 (ориентир — «Йәшлек House»), стал точкой сбора для всех желающих помочь. Центр открыт ежедневно с 10:00 до 20:00.
По информации волонтеров, за первый день акции уже откликнулось десять организаций и неравнодушные граждане. Как отметили представители центра в интервью изданию Mkset, «люди приносят все необходимое для помощи».
Собранные вещи включают не только продукты питания и одежду, но также детские принадлежности и гигиенические наборы. В списке необходимых предметов — школьные принадлежности и рюкзаки, теплые осенние вещи и обувь, постельные принадлежности и одеяла. Также требуется детское питание и подгузники как для детей, так и для взрослых.
— На данный момент волонтерам удалось собрать более 370 кг вещей — это результат совместных усилий всей Республики. Каждый вклад важен, — подчеркнули в волонтерском центре.