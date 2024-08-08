В Курской области продолжаются бои между украинскими вооружёнными силами и российской армией. Генерал-полковник в отставке Леонид Ивашов объясняет, что бои вскрывают существующие проблемы в системе обороны России, включая коррупцию, с которой начали бороться лишь на третьем году спецоперации. Он утверждает, что несмотря на текущую активность украинцев, они не смогут захватить Курск, но это поднимает вопрос о состоянии безопасности в России.