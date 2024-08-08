Posted Сегодня, 07:38
Published Сегодня, 07:38
Modified Сегодня, 07:41
Updated Сегодня, 07:41
В Курской области продолжаются бои между украинскими вооружёнными силами и российской армией. Генерал-полковник в отставке Леонид Ивашов объясняет, что бои вскрывают существующие проблемы в системе обороны России, включая коррупцию, с которой начали бороться лишь на третьем году спецоперации. Он утверждает, что несмотря на текущую активность украинцев, они не смогут захватить Курск, но это поднимает вопрос о состоянии безопасности в России.
Ивашов акцентирует внимание на необходимости функционирования таких структур, как Росгвардия и другие военизированные подразделения, в контексте угрозы на территории страны. Он отмечает, что отсутствие адекватной территориальной обороны и уверенность, что огромные пространства не будут затронуты, ведут к расслабленности и недооценке реальных угроз. Ситуация требует анализа и переосмысления роли безопасности для защиты рубежей России.
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