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Posted Сегодня, 07:38

Published Сегодня, 07:38

Modified Сегодня, 07:41

Updated Сегодня, 07:41

Что происходит в Курске?

Что происходит в Курске?

8 августа 2024, 07:38
Фото: Министерство обороны России
Генерал-полковник в отставке Леонид Ивашов дал подробное интервью и раскрыл все проблемы.

В Курской области продолжаются бои между украинскими вооружёнными силами и российской армией. Генерал-полковник в отставке Леонид Ивашов объясняет, что бои вскрывают существующие проблемы в системе обороны России, включая коррупцию, с которой начали бороться лишь на третьем году спецоперации. Он утверждает, что несмотря на текущую активность украинцев, они не смогут захватить Курск, но это поднимает вопрос о состоянии безопасности в России.

Ивашов акцентирует внимание на необходимости функционирования таких структур, как Росгвардия и другие военизированные подразделения, в контексте угрозы на территории страны. Он отмечает, что отсутствие адекватной территориальной обороны и уверенность, что огромные пространства не будут затронуты, ведут к расслабленности и недооценке реальных угроз. Ситуация требует анализа и переосмысления роли безопасности для защиты рубежей России.

Подробнее — в материале «Новых Известий».

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