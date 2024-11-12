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Гуманитарная помощь

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Ноябрь
Мэр Уфы: «Город живет в режиме постоянной тревоги»
12 ноября, 11:11
Женщина-министр отправилась на СВО из Башкирии
4 ноября, 07:48
Октябрь
Боец с позывным «Мудрый» из Башкирии встретился с дочкой в Курской области
22 октября, 04:28
Сентябрь
Уфа обрела нового брата
26 сентября, 06:06
СРОЧНО. Ратмир Мавлиев сделал заявление на всю Россию
25 сентября, 06:46
Уфа отправила в Курск 51 тонну гумпомощи
18 сентября, 10:28
Курск благодарит Уфу
16 сентября, 13:28
Путин наградил снайпера из Башкирии
9 сентября, 10:45
Глава Башкирии уехал на СВО
5 сентября, 06:59
Август
Ударный дрон атаковал депутатов из Башкирии
15 августа, 14:57
Гумконвой из Уфы прибыл в Курск
14 августа, 15:43
Мэрия Уфы предупреждает об ограничениях на парковку в городе
13 августа, 15:44
Башкирия отправляет женщин с I+ группой крови в Курскую область: правда или фейк
13 августа, 11:46
Видео. Уфа собрала 40 тонн гумпомощи для Курска
12 августа, 11:44
Уфа собрала 3 тонны помощи для Курска
12 августа, 09:49
Мэр Уфы просит помощи у горожан
Градоначальник обратился к жителям столицы Башкортостана с важным сообщением.
11 августа, 12:04
Видео. Уфимец рассказал правду об обстановке в Курске
В Курской области продолжаются обстрелы со стороны ВСУ, сообщает уфимец — военный корреспондент «Известий» Эмиль Тимашев.
9 августа, 10:55
Уфимцы отправляют помощь в Курск
Жители Башкирии собирают гуманитарные грузы для тех, кто оказался в бедственном положении в Курской области, сообщают изданию Mkset в волонтерском центре.
9 августа, 09:44
Уфимцы собрали для Курска 370 кг помощи
Жители Башкирии активно и моментально откликнулись на призыв помочь соотечественникам, сообщили Mkset в волонтерском центре.
8 августа, 13:10
В России призывают к мобилизации
Депутат Государственной Думы Алексей Журавлев дал ответ на вопрос, стоит ли ждать мобилизации в России и когда она может случиться.
8 августа, 11:42

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