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Posted Сегодня, 17:43

Published Сегодня, 17:43

Modified Сегодня, 18:37

Updated Сегодня, 18:37

Купание в фонтане в Башкирии взорвало соцсети

Мужик кайфанул в фонтане в Салавате

7 августа 2024, 17:43
Фото: vk.com

Купание в фонтане в Башкирии взорвало соцсети

В отчаянии от отключения воды местный житель решил принять «ванну» прямо в городском фонтане.

На кадрах, которые публикуют местные паблики, двое мужчин — один из которых раздет до плавок — разбегаются и ныряют в резервуар с водой. Второй герой ролика, впрочем, в последний момент передумывает и не решается лезть в гидротехническое сооружение.

Описывая свои ощущения, участник «заплыва» рассказал, что в фонтане крайне скользко. Долго он там продержаться не смог.

— По кайфу мужику, — лаконично прокомментировал происходящее закадровый голос.
Видео: vk.com

У пользователей соцсетей ролик между тем вызвал неоднозначную реакцию.

— Для чего охрана там сидит? — вопрошает Ксения К.
— Где охрана?! Чем она там занимается? — вторит Роман Р.

Впрочем, среди негатива встретились и более доброжелательные комментарии.

— Когда воду забирают по три раза за лето, возникает жгучее желание вот так же сделать! — написала Алёна Д.
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