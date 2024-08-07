Мужик кайфанул в фонтане в Салавате

Posted Сегодня, 17:43
Published Сегодня, 17:43
Modified Сегодня, 18:37
Updated Сегодня, 18:37
На кадрах, которые публикуют местные паблики, двое мужчин — один из которых раздет до плавок — разбегаются и ныряют в резервуар с водой. Второй герой ролика, впрочем, в последний момент передумывает и не решается лезть в гидротехническое сооружение.
Описывая свои ощущения, участник «заплыва» рассказал, что в фонтане крайне скользко. Долго он там продержаться не смог.
— По кайфу мужику, — лаконично прокомментировал происходящее закадровый голос.
У пользователей соцсетей ролик между тем вызвал неоднозначную реакцию.
— Для чего охрана там сидит? — вопрошает Ксения К.
— Где охрана?! Чем она там занимается? — вторит Роман Р.
Впрочем, среди негатива встретились и более доброжелательные комментарии.
— Когда воду забирают по три раза за лето, возникает жгучее желание вот так же сделать! — написала Алёна Д.