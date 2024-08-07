«Хватит завешивать тряпочками»: Уфу требуют привести в нормальный вид

Posted Сегодня, 15:54
Published Сегодня, 15:54
Modified Сегодня, 17:28
Updated Сегодня, 17:28
В комментариях под постом уфимцы решили поднять вопросы о наболевших проблемах города. Так, жительницы Уфы вспомнила объекты культурного наследия, пришедшие в упадок. В частности, «Доходный дом Видинеева» по улице Карла Маркса, 13-15.
— Можно, конечно, и дальше занавешивать тряпочками, но всё-таки за 450 лет можно было научиться принимать правильные законы, которые бы защитили наш город от подобного вандализма, — написала уфимка Юлия.
Ещё одна жительница города Гульшат Г. решила предъявить чиновникам за массовую вырубку деревьев в центре Уфы.
— Что останется от города, если за последние 5 лет вырублено такое количество деревьев, что в Уфе скоро нечем будет дышать? Застраивают высоченными домами и автомагазинами все зеленые зоны… Это ужасно! — сетует уфимка.
Отметим, что демонтированные зелёные насаждения в городе власти обещают заменить на новые. Причиной же вырубки называли то, что деревья пришли в аварийное состояние и могут представлять опасность для прохожих.
Мэрия Уфы ответила на критику по «занавешиванию тряпочками»: проектная документация на реставрацию уже готовится.
— «Дом Веденеева» являются объектом культурного наследия регионального значения. По законодательству бремя сохранения и поддержания в надлежащем состоянии объекта культурного наследия, в том числе обязанность по проведению текущего ремонта, лежит на собственниках и пользователях. Верховный суд Башкирии в 2022 году обязал
МУП «Служба заказчика и технического надзора» Уфы, ООО ИСК «Эрмитаж» и администрацию Уфы провести реставрацию. По информации Управления по государственной охране объектов культурного наследия (Башкультнаследие), собственники памятника архитектуры начали сбор документов для их дальнейшего предоставления в Управление для согласования, — указано в ответе городской администрации.