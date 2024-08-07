«Хватит завешивать тряпочками»: Уфу требуют привести в нормальный вид

— «Дом Веденеева» являются объектом культурного наследия регионального значения. По законодательству бремя сохранения и поддержания в надлежащем состоянии объекта культурного наследия, в том числе обязанность по проведению текущего ремонта, лежит на собственниках и пользователях. Верховный суд Башкирии в 2022 году обязал

МУП «Служба заказчика и технического надзора» Уфы, ООО ИСК «Эрмитаж» и администрацию Уфы провести реставрацию. По информации Управления по государственной охране объектов культурного наследия (Башкультнаследие), собственники памятника архитектуры начали сбор документов для их дальнейшего предоставления в Управление для согласования, — указано в ответе городской администрации.