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Posted Сегодня, 08:26

Published Сегодня, 08:26

Modified Сегодня, 08:36

Updated Сегодня, 08:36

Царь-лужа стала местом купания для детей в Башкирии

Царь-лужа стала местом купания для детей в Башкирии

2 августа 2024, 08:26
Фото: соцсети
Ливень превратил двор в пляж, очевидцы забав опубликовали видео в соцсетях.
Сюжет
Дети

В Стерлитамаке компания подростков плескалась на импровизированном «пляже», образовавшемся во дворе одной из многоэтажек в четверг, 1 августа. Всё благодаря «тщательно продуманной» чиновниками ливневой системе — после дождей проезжая часть перед подъездами легко превращается в бассейн.

Сам оператор, снимающий весёлую компанию из окна, и спешащие по делам прохожие, вероятно, завидуют детворе. Ведь из-за паводка купаться в реках сейчас опасно, да и температура не позволяет — а отступать ненастная погода, судя по всему, не собирается и весь август.

Видео: соцсети

Ранее Mkset сообщал о том, что вслед за районами Башкирии топить начало и Уфу. Вода уже залила подъезды к нескольким населённым пунктам в черте города.

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