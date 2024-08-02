Царь-лужа стала местом купания для детей в Башкирии

Сам оператор, снимающий весёлую компанию из окна, и спешащие по делам прохожие, вероятно, завидуют детворе. Ведь из-за паводка купаться в реках сейчас опасно, да и температура не позволяет — а отступать ненастная погода, судя по всему, не собирается и весь август.