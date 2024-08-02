Царь-лужа стала местом купания для детей в Башкирии

Posted Сегодня, 08:26
Published Сегодня, 08:26
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Updated Сегодня, 08:36
В Стерлитамаке компания подростков плескалась на импровизированном «пляже», образовавшемся во дворе одной из многоэтажек в четверг, 1 августа. Всё благодаря «тщательно продуманной» чиновниками ливневой системе — после дождей проезжая часть перед подъездами легко превращается в бассейн.
Сам оператор, снимающий весёлую компанию из окна, и спешащие по делам прохожие, вероятно, завидуют детворе. Ведь из-за паводка купаться в реках сейчас опасно, да и температура не позволяет — а отступать ненастная погода, судя по всему, не собирается и весь август.
Ранее Mkset сообщал о том, что вслед за районами Башкирии топить начало и Уфу. Вода уже залила подъезды к нескольким населённым пунктам в черте города.