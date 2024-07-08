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Posted Сегодня, 09:35

Published Сегодня, 09:35

Modified Сегодня, 09:46

Updated Сегодня, 09:46

На жительницу Башкирии ополчились в соцсетях за изганную с пляжа нудистку

«Никому же не мешала»: в Башкирии защищают бесстыжую гостью пляжа

8 июля 2024, 09:35
Фото: 1MI

На жительницу Башкирии ополчились в соцсетях за изганную с пляжа нудистку

Далеко не все разделили пыл женщины, с матами и пинками прогнавшей обнажённую посетительницу на одном из пляжей Салавата — Mkset изучил мнения в соцсетях.
Видео: 1MI

Напомним, ранее по соцсетям разлетелись кадры, на которых женщина в грубой форме велит раздетой до гола девушке покинуть общественное место. Свои требования горожанка сопровождает нецензурными оскорблениями. В ходе съёмки оператор также выбрасывает в воду вещи девушки.

Многие раскритиковали поборницу морали за её лексику, которой в присутствии детей пользоваться нежелательно. Кроме того, пользователи соцсетей назвали хамство и агрессию в отношении провинившейся девушки не самым лучшим примером для подрастающего поколения.

— Ей на зону с таким лексиконом надо.
— Вид обнаженного человека никак не повлияет на детей, равно как и вид обнаженной собаки, а вот наглое агрессивное поведение — это плохо
— Можно было сделать замечание, чтобы никто не слышал. Ничего страшного девушка не сделала.
— Вреда больше от оператора видео, таких бы изолировать от адекватных людей, пусть там пальцы гнут со своим красноречием блатным .
Видео: 1MI

Некоторые также усомнились, что кадры действительно сделаны на общественном пляже. Точно понять обстоятельства произошедшего по видеоролику сложно. Вполне вероятно, что девушка отошла в сторону от основного места купания.

— А где там общественное место-то? — вопрошает пользователь соцсетей.

Комментаторы также намекнули о возможной ответственности женщины за агрессию в сторону девушки и порекомендовали потерпевшей написать заявление в полицию.

— угроза убийством, сопровождаемая сквернословием в общественном месте. это потяжелее чем [голая грудь].
— Можно было нормально попросить, а так публичное оскорбление и угроза убийства, можно и заявление написать.
— Слушай, снимальщица: прежде чем качать права, запомни, что они заканчиваются там, где начинаются права другого человека — это неприкосновенность личности и имущества другого человека. Ты больше нарушила закон, чем эта женщина. Она тянет на административку, а ты можешь пойти по уголовной статье!

Впрочем, среди пользователей соцсетей нашлись и те, кто не стал выгораживать бесстыжую девушку.

— И что теперь, все будем голыми ходить по пляжу?!

Между тем в МВД Mkset сообщили, что проверки по факту инцидента в данный момент не проводится — заявлений ни с той, ни с другой стороны в правоохранительные органы не поступало.

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