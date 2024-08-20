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Купальный сезон

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Август
Труп нашли возле бани в Башкирии
20 августа, 10:55
Мужик кайфанул в фонтане в Салавате
В отчаянии от отключения воды местный житель решил принять «ванну» прямо в городском фонтане.
7 августа, 17:43
Июль
Пятерых моржей заметили в Уфе
Опустошить пляжи башкирской столицы 24 июля не смогла даже ледяная вода, рассказали в Управлении гражданской защиты города.
24 июля, 07:34
В Уфе поставили необычные объявления
На несанкционированных пляжах города монтируют аншлаги о запрете купания на английском языке, сообщает Управление гражданской защиты Уфы.
23 июля, 07:55
Трое мужчин утонули в Башкирии
21 июля, 07:20
Тело пожилого мужчины всплыло на глазах у пляжа в Башкирии
20 июля, 12:20
Бэтмен следит за уфимскими пляжами
Американский супергерой будет учить уфимцев соблюдать правила купания.
16 июля, 16:23
Затянутого в шлюзы мальчика ищет один катамаран в Башкирии
12 июля, 07:56
«Никому же не мешала»: в Башкирии защищают бесстыжую гостью пляжа
8 июля, 09:35
По всей Башкирии закрыли пляжи
3 июля, 06:52
В Уфе закрыли пляжи
2 июля, 05:56
Июнь
Пьяная пловчиха чуть не погибла в реке Уфе
28 июня, 14:13
В Уфе подросток утонул под знаком «Купаться запрещено» после неудачного трюка
В столице Башкирии завершились поиски 14-летнего юноши, которого унесло течением реки, сообщили в Управлении гражданской защиты города.
21 июня, 07:47
В Уфе две девочки тонули на глазах у целого пляжа
Инцидент случился вечером в среду, 19 июня, на пляже «Солнечный», сообщает Управление гражданской защиты столицы Башкирии.
20 июня, 07:02
Эксперты назвали самый популярный пляж Уфы
15 июня, 05:51
Как не провести остаток отпуска в больнице после купания
Рекомендациями по избежанию кишечных инфекций поделился Роспотребнадзор Башкирии. Наиболее часто эти опасные заболевания имеется риск подхватить летом.
12 июня, 10:45
Компанию рыбаков вытащили из реки в Уфе
Едва не пополнила печальную статистику компания молодых людей в Уфе. Об этом сообщили в Управлении гражданской защиты города.
8 июня, 10:41
Юноша утонул возле запрещающего аншлага в Башкирии
Студент первого курса решил окунуться в реку в необорудованной для купания зоне.
1 июня, 10:54
Май
Летний штраф на ₽25000 придумали в Башкирии
28 мая, 09:32
В Уфе летом 2024 года будет работать 10 официальных пляжей
22 мая, 12:09

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