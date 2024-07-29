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Published Сегодня, 10:04

Modified Сегодня, 10:06

Updated Сегодня, 10:06

Когда кончится СВО рассказал военный из Башкирии

Когда кончится СВО рассказал военный из Башкирии

29 июля 2024, 10:04
Фото: Правительство Республики Башкортостан / YouTube
Военнослужащий вышел с речью перед властями региона.

Замкомандира по военно-политической работе полка «Башкортостан» Рустем Шагабутдинов выступил с речью в ходе церемонии награждения бойцов СВО — она проходила в понедельник, 29 июля, во время совещания в правительстве Башкирии.

Шагабутдинов в своей речи упомянул, что чаще всего к нему поступают вопросы о том, «когда всё закончится» и «как там».

— Там тяжело, — высказался офицер и заявил, что башкортостанское подразделение в данный момент находится на линии соприкосновения с полком «Азов»*. — Но мы свою задачу выполняем. Когда всё закончится — ответ вы тоже знаете: когда будут выполнены задача по демилитаризации и денацификации, — считает Шагабутдинов.

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Ранее Mkset сообщал о том, что Башкирии из Луганской Народной Республики передали артефакт времён Великой Отечественной войны. Находка археологов тесно связана с историей Башкортостана — она займёт место в важном уфимском музее.

* — запрещённая в РФ террористическая организация

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