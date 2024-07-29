Когда кончится СВО рассказал военный из Башкирии

Posted Сегодня, 10:04
Published Сегодня, 10:04
Modified Сегодня, 10:06
Updated Сегодня, 10:06
Замкомандира по военно-политической работе полка «Башкортостан» Рустем Шагабутдинов выступил с речью в ходе церемонии награждения бойцов СВО — она проходила в понедельник, 29 июля, во время совещания в правительстве Башкирии.
Шагабутдинов в своей речи упомянул, что чаще всего к нему поступают вопросы о том, «когда всё закончится» и «как там».
— Там тяжело, — высказался офицер и заявил, что башкортостанское подразделение в данный момент находится на линии соприкосновения с полком «Азов»*. — Но мы свою задачу выполняем. Когда всё закончится — ответ вы тоже знаете: когда будут выполнены задача по демилитаризации и денацификации, — считает Шагабутдинов.
Ранее Mkset сообщал о том, что Башкирии из Луганской Народной Республики передали артефакт времён Великой Отечественной войны. Находка археологов тесно связана с историей Башкортостана — она займёт место в важном уфимском музее.
* — запрещённая в РФ террористическая организация