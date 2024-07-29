Когда кончится СВО рассказал военный из Башкирии

— Там тяжело, — высказался офицер и заявил, что башкортостанское подразделение в данный момент находится на линии соприкосновения с полком «Азов»*. — Но мы свою задачу выполняем. Когда всё закончится — ответ вы тоже знаете: когда будут выполнены задача по демилитаризации и денацификации, — считает Шагабутдинов.