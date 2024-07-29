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Posted Сегодня, 09:05

Published Сегодня, 09:05

Modified Сегодня, 09:07

Updated Сегодня, 09:07

Хабирову подарили коробку для боеприпасов

Хабирову подарили коробку для боеприпасов

29 июля 2024, 09:05
Фото: Правительство Республики Башкортостан / YouTube
Необычный презент главе Башкирии вручили в торжественной обстановке.

Власти города Красный Луч передали Башкирии коробку от пулемётной ленты времён Великой Отечественной войны. Глава региона Радий Хабиров принял артефакт в ходе правительственного совещания 29 июля.

Как отметил руководитель республики, находку археологов собираются передать в музей. Экспонат будет храниться в музее 112-й Башкавдивизии, который находится в Дёмском районе башкирской столицы.

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Башкирская кавалерийская дивизия была сформирована в Уфе в 1941 году. Поздразделение участвовало в боях на Брянском, Юго-Западном и 1-м Белорусском фронтах.

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