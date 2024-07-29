Хабирову подарили коробку для боеприпасов

Posted Сегодня, 09:05
Published Сегодня, 09:05
Modified Сегодня, 09:07
Updated Сегодня, 09:07
Власти города Красный Луч передали Башкирии коробку от пулемётной ленты времён Великой Отечественной войны. Глава региона Радий Хабиров принял артефакт в ходе правительственного совещания 29 июля.
Как отметил руководитель республики, находку археологов собираются передать в музей. Экспонат будет храниться в музее 112-й Башкавдивизии, который находится в Дёмском районе башкирской столицы.
Башкирская кавалерийская дивизия была сформирована в Уфе в 1941 году. Поздразделение участвовало в боях на Брянском, Юго-Западном и 1-м Белорусском фронтах.