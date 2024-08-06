Слабоумие и отвага: вандал напал на полицию в Башкирии

Объяснить свое поведение он так и не смог. Лишь повинился. Впрочем, у него будет достаточно времени и условий для того, чтобы освежить память. Сейчас буйный вандал находится под арестом. Ему грозит реальный срок заключения. Ранее он уже был судим за ванддализм.