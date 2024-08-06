Слабоумие и отвага: вандал напал на полицию в Башкирии

Posted Сегодня, 08:13
Published Сегодня, 08:13
Modified Сегодня, 08:17
Updated Сегодня, 08:17
Показательный акт хулиганства совершил 47-летний житель Республики Башкортостан в Нефтекамске. Гражданин после пары бутылок спиртного на пару часов переквалифицировался в вандала и принялся громить отделение полиции. Мужчина по известным только ему одному мотивам 24 июля 2024 года решил уничтожить пункт полиции на Юбилейном, 12 в Нефтекамске. На шум битых стекол выбежали правоохранители. Вандал начал сыпать оскорблениями. Далее последовала почти анекдотическая ситуация.
Про нападение вандала на сотрудников полиции в полицию по номеру 112 сообщили очевидцы потасовки. То есть наряд приехал защищать наряд. Настолько буйным оказался хулиган. Буйным и в стельку пьяным.
Объяснить свое поведение он так и не смог. Лишь повинился. Впрочем, у него будет достаточно времени и условий для того, чтобы освежить память. Сейчас буйный вандал находится под арестом. Ему грозит реальный срок заключения. Ранее он уже был судим за ванддализм.