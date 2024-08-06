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Published Сегодня, 08:13

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Updated Сегодня, 08:17

Вандал разбил окна в полиции в Нефтекамске

Слабоумие и отвага: вандал напал на полицию в Башкирии

6 августа 2024, 08:13
Фото: 1MI

Вандал разбил окна в полиции в Нефтекамске

Вычислить отчаянного хулигана не составило труда, сообщает пресс-служба МВД РБ.

Показательный акт хулиганства совершил 47-летний житель Республики Башкортостан в Нефтекамске. Гражданин после пары бутылок спиртного на пару часов переквалифицировался в вандала и принялся громить отделение полиции. Мужчина по известным только ему одному мотивам 24 июля 2024 года решил уничтожить пункт полиции на Юбилейном, 12 в Нефтекамске. На шум битых стекол выбежали правоохранители. Вандал начал сыпать оскорблениями. Далее последовала почти анекдотическая ситуация.

Про нападение вандала на сотрудников полиции в полицию по номеру 112 сообщили очевидцы потасовки. То есть наряд приехал защищать наряд. Настолько буйным оказался хулиган. Буйным и в стельку пьяным.

Объяснить свое поведение он так и не смог. Лишь повинился. Впрочем, у него будет достаточно времени и условий для того, чтобы освежить память. Сейчас буйный вандал находится под арестом. Ему грозит реальный срок заключения. Ранее он уже был судим за ванддализм.

Видео: 1MI
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