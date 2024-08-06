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Уфа попала в топ-10 городов с чистым воздухом

Внезапно: Уфа попала в топ-10 городов с чистым воздухом

6 августа 2024, 07:34
Фото: 1MI

Уфа попала в топ-10 городов с чистым воздухом

Сервис бронирования отелей и квартир твил.ру провел исследование и выявил десять популярных направлений в России с самым чистым воздухом для летнего отдыха в 2024 году.

Первое место в рейтинге занимает Кисловодск, известный своими курортами и природой. На втором месте находится Севастополь, который привлекает туристов не только историческими достопримечательностями, но и свежим воздухом. Замыкает тройку Петрозаводск — уютный город в Карелии.

Среди других направлений можно выделить Петропавловск-Камчатский с уникальными природными ландшафтами, Псков с его историческими памятниками, а также Йошкар-Олу, знаменитую своими яркими зданиями. Южно-Сахалинск, Астрахань, Уфа и Элиста также предлагают возможность насладиться чистым воздухом и разнообразными активностями на природе. Цены на отдых в этих городах варьируются, начиная от ₽2843 за 8 ночей в Астрахани до ₽6046 за 5 ночей на Сахалине.

Насладиться чистым воздухом Уфы, судя по данным авторов топ-10, обойдется туристам дешевле всего. Так, две ночи пребывания в уфимских отелях обойдутся гостям в среднем в ₽2 794.

При составлении списка учитывались данные экологических рейтингов и предпочтения пользователей, указывают авторы рейтинга.

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