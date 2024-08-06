Внезапно: Уфа попала в топ-10 городов с чистым воздухом

Среди других направлений можно выделить Петропавловск-Камчатский с уникальными природными ландшафтами, Псков с его историческими памятниками, а также Йошкар-Олу, знаменитую своими яркими зданиями. Южно-Сахалинск, Астрахань, Уфа и Элиста также предлагают возможность насладиться чистым воздухом и разнообразными активностями на природе. Цены на отдых в этих городах варьируются, начиная от ₽2843 за 8 ночей в Астрахани до ₽6046 за 5 ночей на Сахалине.



Насладиться чистым воздухом Уфы, судя по данным авторов топ-10, обойдется туристам дешевле всего. Так, две ночи пребывания в уфимских отелях обойдутся гостям в среднем в ₽2 794.