Восстановление

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Декабрь
Уфимка выносила монстра в 4 кг
9 декабря, 10:46
Октябрь
В Уфе частично обрушился жилой дом — подробности инцидента
28 октября, 11:52
Даже самые старые кусты дадут урожай: осеннее омолаживание смородины
24 октября, 09:44
Видео. Жильцам взорванного в Уфе дома выплатят компенсации
14 октября, 08:26
Ратмир Мавлиев: «Ситуация неприятная, главное, все живы»
14 октября, 07:51
Салават Юлаев уйдет в «отпуск» на год
8 октября, 10:34
Сентябрь
Лидер «Салавата Юлаева» попал в реанимацию
18 сентября, 06:25
Август
Потоп в Башкирии и Уфе — последние новости
29 августа, 05:29
Срочно. В Башкирии произошла крупная коммунальная авария
28 августа, 17:43
Хабирова просят возродить любимый народом вид спорта
28 августа, 07:20
Дожди обошлись Башкирии в ₽123 млн
16 августа, 08:26
Башкирия приняла детей из Курской области
13 августа, 12:06
Видео. Оползень сошел в Башкирии
В результате обильных дождей в Бурзянском районе сошел оползень, сообщает МЧС России.
3 августа, 08:15
Июнь
Жители города в Башкирии остались без света и воды
16 июня, 16:08

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