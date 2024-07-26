Дорогу в Башкирии закрыли из-за оползня

Ситуация на дорогах Республики Башкортостан продолжает оставаться напряженной. В связи с ухудшением погодных условий и возникшими оползневыми явлениями, Минтранс РБ принял решение о введении полного прекращения движения для всех видов транспорта на участке автомобильной дороги общего пользования Стерлитамак — Белорецк — Магнитогорск. Данное ограничение вступает в силу 26 июля 2024 года в 17:00 по местному времени и продлится до стабилизации ситуации.