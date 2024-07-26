Дорогу в Башкирии закрыли из-за оползня

Posted Сегодня, 12:35
Published Сегодня, 12:35
Modified Сегодня, 12:37
Updated Сегодня, 12:37
Ситуация на дорогах Республики Башкортостан продолжает оставаться напряженной. В связи с ухудшением погодных условий и возникшими оползневыми явлениями, Минтранс РБ принял решение о введении полного прекращения движения для всех видов транспорта на участке автомобильной дороги общего пользования Стерлитамак — Белорецк — Магнитогорск. Данное ограничение вступает в силу 26 июля 2024 года в 17:00 по местному времени и продлится до стабилизации ситуации.
Напоминаем, что из-за неблагоприятных природных и климатических условий, вызванных дождевым паводком, были закрыты другие важные маршруты межмуниципального значения.
В частности, речь идет о дороге Станция Улу-Елга — Ишля — Тукан — Зигаза и Верхний Авзян — Исмакаево.
Кроме того, Госавтоинспекция Республики Башкортостан сообщает о временном перекрытии движения на участке от деревни Озерное до Кусимовского рудника. Также закрыта трасса Мещегарово — Турналы — Мурсалимкино из-за подтопления временного моста через реку Сикияз.