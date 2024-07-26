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Дорогу в Башкирии закрыли из-за оползня

Дорогу в Башкирии закрыли из-за оползня

26 июля 2024, 12:35
Фото: 1MI
Движение всех транспортных средств на участке автомобильной дороги Стерлитамак — Белорецк — Магнитогорск приостанавливается в связи с неблагоприятными природно-климатическими условиями, сообщают в Минтрансе РБ.

Ситуация на дорогах Республики Башкортостан продолжает оставаться напряженной. В связи с ухудшением погодных условий и возникшими оползневыми явлениями, Минтранс РБ принял решение о введении полного прекращения движения для всех видов транспорта на участке автомобильной дороги общего пользования Стерлитамак — Белорецк — Магнитогорск. Данное ограничение вступает в силу 26 июля 2024 года в 17:00 по местному времени и продлится до стабилизации ситуации.

Напоминаем, что из-за неблагоприятных природных и климатических условий, вызванных дождевым паводком, были закрыты другие важные маршруты межмуниципального значения.

В частности, речь идет о дороге Станция Улу-Елга — Ишля — Тукан — Зигаза и Верхний Авзян — Исмакаево.

Кроме того, Госавтоинспекция Республики Башкортостан сообщает о временном перекрытии движения на участке от деревни Озерное до Кусимовского рудника. Также закрыта трасса Мещегарово — Турналы — Мурсалимкино из-за подтопления временного моста через реку Сикияз.

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