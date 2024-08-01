mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:26

Published Сегодня, 04:26

Modified Сегодня, 05:58

Updated Сегодня, 05:58

Потоп в Башкирии — последние новости

Потоп в Башкирии — последние новости

1 августа 2024, 04:26
Фото: МЧС
Ненастная погода совершенно не щадит регион, сообщает республиканский Госкомитет по чрезвычайным ситуациям.

Стали известны данные об уровне рек на территории Башкирии на 1 августа.

Так, зафиксирован подъём реки Уфы на 0,98 м в районе посёлка Старые Карашиды. Между тем водоём пока не преодолел пойму — сейчас река находится на уровне 4,63 м. Выходить из берегов она начнёт с 10,8 м.

Кроме того, река Уфа сильно поднялась ещё на двух участках: в районе деревни Укман — на 0,6 м, в районе Ахлыстино — на 0,36 м. Снижение уровня воды зафиксировали в районе сёл Яман-Порт и Красный Ключ (на 0,76 м и 0,77 м соответственно). Река Белая в Уфе поднялась за сутки на 0,47 м. До выхода на пойму — ещё 3,4 м.

Вместе с тем пристально следят спасатели за сбросом воды на водохранилищах региона. Башкирская генерирующая компания сообщила Mkset, что приток воды на Павловском водохранилище 30 июля достиг 1344 куб м. в секунду — этот показатель в пять раз выше среднемноголетних значений. Между тем водохранилище продолжает работать в штатном режиме.

Циклон «Кирсти» несёт разрушения в Башкирию
Узнать подробнее
Читайте также:
Реки в Башкирии стремительно поднимаютсяУфу затопит после КазаниГрустную погоду обещают в Башкирии
#Общество#Уфа#Паводок#Погода#Башкортостан#Новости Башкирии#Новости Уфы#Потоп#Природа#Затопление#Дожди#Вода
Подпишитесь
«К четырём прибавить два»: сколько стоит собрать ребенка в школу в Уфе
31 июля, 12:49
Видео. В Башкирии сносит крыши
31 июля, 15:50
Погода в Уфе готовит неприятности
31 июля, 15:20
Новые детские пособия и индексация пенсии: что изменится с 1 августа в Башкирии
31 июля, 12:06
Источник жутких звуков в Уфе найден
31 июля, 11:50
Уфа зарастает мусором
31 июля, 10:54