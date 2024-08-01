Потоп в Башкирии — последние новости

Posted Сегодня, 04:26
Published Сегодня, 04:26
Modified Сегодня, 05:58
Updated Сегодня, 05:58
Стали известны данные об уровне рек на территории Башкирии на 1 августа.
Так, зафиксирован подъём реки Уфы на 0,98 м в районе посёлка Старые Карашиды. Между тем водоём пока не преодолел пойму — сейчас река находится на уровне 4,63 м. Выходить из берегов она начнёт с 10,8 м.
Кроме того, река Уфа сильно поднялась ещё на двух участках: в районе деревни Укман — на 0,6 м, в районе Ахлыстино — на 0,36 м. Снижение уровня воды зафиксировали в районе сёл Яман-Порт и Красный Ключ (на 0,76 м и 0,77 м соответственно). Река Белая в Уфе поднялась за сутки на 0,47 м. До выхода на пойму — ещё 3,4 м.
Вместе с тем пристально следят спасатели за сбросом воды на водохранилищах региона. Башкирская генерирующая компания сообщила Mkset, что приток воды на Павловском водохранилище 30 июля достиг 1344 куб м. в секунду — этот показатель в пять раз выше среднемноголетних значений. Между тем водохранилище продолжает работать в штатном режиме.