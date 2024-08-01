Потоп в Башкирии — последние новости

Кроме того, река Уфа сильно поднялась ещё на двух участках: в районе деревни Укман — на 0,6 м, в районе Ахлыстино — на 0,36 м. Снижение уровня воды зафиксировали в районе сёл Яман-Порт и Красный Ключ (на 0,76 м и 0,77 м соответственно). Река Белая в Уфе поднялась за сутки на 0,47 м. До выхода на пойму — ещё 3,4 м.