mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Затопление

Выбрать дату
Февраль
Паводок угрожает жителям 300 сёл Башкирии
21 февраля, 05:04
Сентябрь 2024
ТРЦ «Планета» в Уфе эвакуируют
Плановые учения по отработке действий в случае чрезвычайного происшествия запланированы на утро среды, 4 сентября, сообщает пресс-служба торгового комплекса.
3 сентября 2024, 11:00
Август 2024
Потоп в Уфе — срочное сообщение
После затяжных ливней, которые обрушились на Башкирию, ситуация с затоплением в столице региона начинает меняться, сообщает УГЗ Уфы.
30 августа 2024, 09:37
Потоп в Уфе и Башкирии — последние новости
Уровни рек в регионе продолжают стремительно подниматься по данным на среду, 21 августа, сообщает Госкомитет РБ по чрезвычайным ситуациям.
21 августа 2024, 04:39
Потоп в Уфе и Башкирии — последние новости
20 августа 2024, 05:04
Потоп в Уфе — срочное сообщение
16 августа 2024, 12:01
Потоп в Башкирии — последние новости
Экстренные службы республики привели в состояние повышенной готовности, сообщает в четверг, 8 августа, ГК РБ по ЧС.
8 августа 2024, 14:01
Уфа поплыла
8 августа 2024, 12:55
Потоп в Башкирии — готова эвакуация
Спасатели развернули все необходимые силы — люди отказываются покидать дома, сообщает МЧС РБ.
8 августа 2024, 07:57
Потоп в Башкирии — последние новости
Непогода в регионе продолжает держать в напряжении все экстренные службы республики.
7 августа 2024, 14:31
Потоп в Уфе — последние новости
7 августа 2024, 14:16
Потоп в Уфе — началась эвакуация
В столице Башкирии стремительно прибывает вода, сообщает городское Управление гражданской защиты.
2 августа 2024, 07:00
Потоп в Башкирии — последние новости
Регион продолжает страдать от последствий обильных дождей, сообщает башкортостанский Госкомитет по чрезвычайным ситуациям.
2 августа 2024, 06:23
Потоп в Уфе — последние новости
1 августа 2024, 11:04
Потоп в Уфе — всех просят остаться дома
Уже известно, до каких частей города доберётся вода, сообщили в местном Управлении гражданской защиты.
1 августа 2024, 09:00
Башкирию затопило 400% месячных осадков
Четырёхмесячная норма дождей прошла по региону всего за неделю — ущерб оценивают огромными суммами, сообщает Минтранс Башкортостана.
1 августа 2024, 07:12
Потоп в Башкирии — последние новости
Ненастная погода совершенно не щадит регион, сообщает республиканский Госкомитет по чрезвычайным ситуациям.
1 августа 2024, 04:26
Июль 2024
В Салавате паводок затопил Набережную
Прибывающая вода мало интересует отдыхающих в городской зоне притяжения, показывают кадры с местных событий.
30 июля 2024, 18:30
В Башкирии «смерч» напугал жителей
В Туймазах наблюдается непогода — огромная грозовая туча накрыла город, затемнив небо — очевидцы говорят о смерче в социальных сетях.
30 июля 2024, 16:22
Уфу затопит после Казани
Соцсети полнятся слухами о том, что мощный циклон идёт из Татарстана в Башкирию: что говорят синоптики и спасатели.
30 июля 2024, 11:33

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected] 

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика