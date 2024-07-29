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Грустную погоду обещают в Башкирии

Грустную погоду обещают в Башкирии

29 июля 2024, 04:43
Фото: 1MI
Печальный июльский сюрприз приготовила природа жителям региона, гласит прогноз на завтра и ближайшие дни в Уфе и Башкортостане.

По данным местного управления Гидрометцентра, 29 июля ожидается умеренный западный ветер, однако при грозе порывы усилятся. Местами осадки. Температура воздуха днём не поднимется выше +22°С.

Погода на завтра, 30 июля, также не обещает быть солнечной. Прогноз в Башкирии гласит, что на территории региона продолжат лить дожди — благо, лишь кратковременные, однако в синоптики допускают метами ливни. Возможны также грозы. Ночью в регионе температура воздуха опустится до +11°С, +16°С. В дневное время ожидаются +21°С, +26°С.

Прогноз погоды в Уфе и Башкортостане на последний день июля, в целом, схожий. Кратковременные дожди, местами грозы и ливни. Температурные показатели аналогичны данным на 30 июля.

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Ненастная погода в регионе держится уже более недели — во многих районах Башкирии сильные ливни затопили дороги, участки и даже мосты.

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