Грустную погоду обещают в Башкирии

Погода на завтра, 30 июля, также не обещает быть солнечной. Прогноз в Башкирии гласит, что на территории региона продолжат лить дожди — благо, лишь кратковременные, однако в синоптики допускают метами ливни. Возможны также грозы. Ночью в регионе температура воздуха опустится до +11°С, +16°С. В дневное время ожидаются +21°С, +26°С.