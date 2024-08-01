Питбайкер штурмовал лестницу на вокзале в Уфе

Так, на видео, появившемся в соцсетях видно, как парень съезжает на питбайке с крутой лестницы, а позднее резко уходит в сторону. Позднее он проделывает то же самое, но уже вместе со знакомым, который также спускается по лестнице, не спускаясь с транспортного средства.