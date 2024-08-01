Питбайкер штурмовал лестницу на вокзале в Уфе

Posted Сегодня, 04:28
Published Сегодня, 04:28
Modified Сегодня, 05:04
Updated Сегодня, 05:04
Подростка заметили за необычным занятием в Уфе. В компании своих знакомых он ездил на питбайке по пешеходному переходу и лестницам на остановочной платформе станции «Правая Белая».
Так, на видео, появившемся в соцсетях видно, как парень съезжает на питбайке с крутой лестницы, а позднее резко уходит в сторону. Позднее он проделывает то же самое, но уже вместе со знакомым, который также спускается по лестнице, не спускаясь с транспортного средства.
Сообщается, что в отношении его родителей был составлен протокол за неисполнение обязанностей (ч.1 ст. 5.35 КоАП РФ), а административное дело направили в Комиссию по делам несовершеннолетних.
Напомним, ранее в Уфе заметили молодого человека, передвигавшегося по городу на стиральной машине. Парень погрузил агрегат на электрический самокат, после чего сам сел на него сверху и с невозмутимым видом пересекал улицы.