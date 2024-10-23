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Октябрь
Суд оценил нюдсы студентки в шесть лет колонии
23 октября, 10:43
Главу Минздрава оштрафовали за нацпроекты в Башкирии
9 октября, 07:45
Нелегал дал взятку в Уфе
7 октября, 09:25
Видео. Нелегал гонял на «Мерседесе» по Башкирии
3 октября, 08:22
Сентябрь
Башкирские полицейские расстреляли «китайца» за пьянство
28 сентября, 14:50
Ездить пьяным в Башкирии — ₽550 000
13 сентября, 15:56
Нацпарк «Башкирия» оказался в эпицентре криминального скандала
11 сентября, 07:48
Видео. Короля маршруток наказали в Уфе
6 сентября, 06:38
Август
Капитан ХК «Салават Юлаев» опозорился в Сети
26 августа, 14:44
Малолетний байкер разбился в Уфе
13 августа, 06:09
Видео. Угон авто ради экономии времени закончился арестом в Башкирии
Работник автосервиса угнал автомобиль у клиента, чтобы съездить за запчастями, сообщает Госавтоинспекция РБ.
3 августа, 16:32
Питбайкер штурмовал лестницу на вокзале в Уфе
1 августа, 04:28
Июль
В Башкирии работали за еду
25 июля, 05:54
Пьяный подросток гонял на «семерке» по Салавату
10 июля, 07:29
Министр Башкирии получил нагоняй от прокуратуры
4 июля, 08:51
Июнь
Таксист заплатит ₽1,9 млн за ДТП в Башкирии
29 июня, 03:32
Май
Автоледи, заблокировавшую трамвайные пути в Уфе, нашли и оштрафовали
31 мая, 14:10

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