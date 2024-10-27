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Октябрь
Суетолога на «Оке-кабриолете» поймали в Уфе
27 октября, 15:17
В Уфе пройдут сплошные проверки пассажирского транспорта
23 октября, 19:00
Сентябрь
Уфимец оказался заперт с пьяным водителем в такси
8 сентября, 08:22
Скандал в общепите: кафе закрыли из-за нелегала
6 сентября, 02:33
Бордель посетила полиция Башкирии
4 сентября, 07:20
Август
Бабулю-байкера оштрафовали из-за ролика
18 августа, 06:31
Питбайкер штурмовал лестницу на вокзале в Уфе
1 августа, 04:28
Июнь
Туристки из Уфы устроили кутёж в круизе
28 июня, 09:34

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